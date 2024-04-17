Eski Galatasaraylı Christian Luyindama'dan transfer itirafı: 'Hayallerimi gerçekleştiremedim'

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın yollarını ayırdığı Christian Luyindama, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Luyindama, "2019 yılında Tottenham ve Aston Villa'dan teklif almıştım. Kasım 2019'da Gambiya'ya karşı oynadıktan sonra transferi tamamlamak için İstanbul'a geri dönecektim, sakatlandım. Transfer gerçekleşmedi" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.04.2024 - 11:55
Eski Galatasaraylı Christian Luyindama'dan transfer itirafı: 'Hayallerimi gerçekleştiremedim'
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Galatasaray'ın önceki aralık ayında kontratını feshettiği Kongolu stoper Christian Luyindama transfer itirafı yaptı.

Ülke basınına konuşan Luyindama, "2019 yılında Tottenham ve Aston Villa'dan teklif almıştım. Kasım 2019'da Gambiya'ya karşı oynadıktan sonra transferi tamamlamak için İstanbul'a geri dönecektim, sakatlandım. Transfer gerçekleşmedi. Hayallerimi gerçekleştiremedim" diye konuştu.

ANTALYASPOR'DA FORMA GİYMİŞTİ

Sarı-kırmızılılar, 2018-2019 sezonunun devre arasında Luyindama'yı Standard Liege'den 3 milyon Euro karşılığında kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Luyindama'dan memnun kalan Galatasaray, 5 milyon Euro daha ödeyip oyuncunun bonservisini almıştı.

Galatasaray'da 2 sezon daha oynayan Luyindama, 2021-22 sezonunun devre arasında Al-Taawooun'a kiralandı. Demokratik Kongolu oyuncu 2022-2023 sezonunda ise Antalyaspor'da kiralık forma giydi.

79 MAÇTA SÜRE ALMIŞTI

Bu sezon başında Galatasaray'a dönen Luyindama tesislerde bireysel antrenman yapıyordu. 30 Haziran 2024'te sözleşmesi bitecek Luyindama, kulüpten ayrılmıştı. Kongolu oyuncu halen serbest futbolcu konumunda bulunuyor.

Galatasaray formasıyla toplam 79 maçta boy gösteren Luyindama, 6199 dakika sahada kaldı.  


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