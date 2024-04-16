Galatasaray'da Fernando Muslera kendisiyle yarışıyor: Rekorunu egale etti!
Alanyaspor deplasmanından 4-0'lık galibiyet ile dönen Galatasaray'da Uruguaylı kaleci Fernando Muslera kendisine ait rekoru egale etti.
Fernando Muslera, kendisine ait olan Galatasaray'da bir sezonda en çok maçta gol yememe rekorunu tekrarladı.
Uruguaylı kaleci, 2011-2012 sezonunda Süper Lig'de 90 dakika görev aldığı normal sezondaki 32 maçın 16'sında kalesini gole kapatarak sarı-kırmızılıların efsane kalecileri Claudio Taffarel ve Faryd Mondragon'a ait rekoru kırmıştı. Tecrübeli file bekçisi, bu sezon da 90 dakika sahada kaldığı 30 müsabakanın 16'sında rakiplerine gol izni vermedi.
1 MAÇTA DAHA GOL YEMEZSE...
Muslera, kalan 6 haftada bir maçta daha gol yemezse kendi rekorunu geliştirecek.
Galatasaray'da Taffarel 1998-1999 ile 1999-2000 sezonlarında, Mondragon ise 2004-2005 sezonunda on beşer maçta kalesini gole kapatmayı başarmıştı.
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