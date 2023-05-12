Galatasaray'dan Florya mesaisi!

Yayınlanma: 12.05.2023 - 09:30

Güncelleme: 12.05.2023 - 09:30

Galatasaray şampiyonluk yolunda önündeki 4 maça büyük bir konsantrasyonla hazırlanacak.

Başkan Dursun Özbek ile Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, bu süreçte mesailerinin büyük bölümünü Florya’da geçirecek. Özbek ve Timur, teknik direktör Okan Buruk ile futbolcuları yalnız bırakmayacak.İki isim İstanbulspor maçı öncesinde Metin Oktay Tesisleri’nde takımla bir araya gelerek kendilerine olan inancı bir kez daha dile getirecek.

Öte yandan Galatasaray’ın 16 Mayıs’ta deplasmanda İstanbulspor’la karşılaşacağı lig maçı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanacak.