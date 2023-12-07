UEFA kritik maçı değerlendirdi: 'Galatasaray için kutsal mekan'

Yayınlanma: 07.12.2023 - 09:50

Güncelleme: 07.12.2023 - 09:50

Galatasaray, 12 Aralık Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Danimarka ekibi Kopenhag'a konuk olacak. Devler Ligi'nde son 16'ya kalmak için kazanmak isteyen Cim-Bom, Parken Stadyumu'nda final gibi bir karşılaşmaya çıkacak. UEFA'nın resmi sitesinin İspanyolca edisyonu es.uefa.com da Aslan'ın bu müsabakasını değerlendirdi.

"GALATASARAY'IN KUTSAL MEKANI"

Sarı-Kırmızılılar'ın 2000 yılında aynı stadyumda oynadığı UEFA Kupası finaline vurgu yapılarak şu ifadeler kullanıldı:

"Kopenhag'daki Parken Stadyumu, Galatasaray için kutsal bir mekandır. Türk takımı, 2000 yılındaki UEFA Kupası finalinde Arsenal'ı penaltılarla yendi ve Avrupa'daki en iyi anını bu stadyumda yaşadı."

"Salı günü, yeni bir zafer için hazırlar. Danimarkalı rakiplerini ve Manchester United'ı geride bırakarak son 16 turuna kalmak istiyorlar. 2000 yılındaki finalde Galatasaray forması giyen ve şu anda takımın hocalığını yapan Okan Buruk, 'Orada 23 yıl önce destansı bir hikaye yazdık ve şimdi yeni bir hikaye yazmak istiyoruz. Kopenhag çok iyi bir takım, harika taraftarları var. Zor bir deplasman ama kalitemizi ortaya koyarak orada tarihi bir başarıya daha imza atmayı umuyoruz' diyor. Galatasaray kaybederse Kopenhag son 16'ya kalacak. Beraberlik halinde Manchester United ikisini de geçebilir."

400 MİLYON LİRA İLE KASA DOLACAK

Sezon başında yapılan yıldız transferlerle Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen Cim-Bom, bu amaç doğrultusunda kritik bir mücadeleye çıkacak. Sarı-kırmızılılar, son 16 turuna adını yazdırması halinde 400 milyon liralık gelir elde edecek.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da bu karşılaşmadan galip ayrılarak hem taraftarın hem de yönetimin yüzünü güldürmek istiyor. Bu süreçte oyuncularıyla yakından ilgilenen başarılı çalıştırıcı, Adana Demirspor karşılaşmasını kazanarak dev mücadele öncesi moral depolamayı hedefliyor.