Adı Galatasaray ile anılan Matias Vecino kadro dışı bırakılmıştı: Sebebi ortaya çıktı!

Uruguaylı futbolcu Matias Vecino'nun, Lazio'nun İtalya Kupası son 16 turunda Genoa ile mücadele ettiği karşılaşmada kadrodan çıkarılma sebebi ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.12.2023 - 11:34
Adı Galatasaray ile anılan Matias Vecino kadro dışı bırakılmıştı: Sebebi ortaya çıktı!
Abone Ol google-news

Lazio'nun orta saha oyuncusu Matias Vecino, salı günü Genoa ile oynanan İtalya Kupası maçı kadrosundan çıkarılmıştı.

İtalyan kulüpten yapılan açıklamada 32 yaşındaki oyuncunun disiplin sebeplerinden dolayı kadroya dahil edilmediği belirtildi.

İtalya merkezli Corriere dello Sport'un haberine göre; Vecino, antrenman sırasında 'saygıdan yoksun' ve kötü bir tutum sergiledi. Uruguaylı futbolcunun bu davranışları sebebiyle Başkan Claudio Lotito, Sportif Direktör Angelo Fabiani ve Teknik Direktör Maurizio Sarri'nin, orta saha oyuncusunun Genoa karşısında yer almaması konusunda anlaştığı aktarıldı.

ADI GALATASARAY İLE ANILIYORDU

Haberde Vecino'nun Sarri'nin kararına itiraz etmediği belirtildi.

Lazio, mücadeleyi 1-0 kazanarak İtalya Kupası'nda çeyrek finale yükselimişti.

Uruguaylı futbolcu Matias Vecino'nun ismi yaz transfer döneminde Galatasaray ile anılıyordu.


Matias Vecino kadro dışı lazio galatasaray

İlgili Haberler

UEFA kritik maçı değerlendirdi: 'Galatasaray için kutsal mekan'

UEFA kritik maçı değerlendirdi: 'Galatasaray için kutsal mekan'
Adı Real Madrid ile anılıyordu: Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı!

Adı Real Madrid ile anılıyordu: Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı!
Galatasaray'ın rakibi Kopenhag'a kupada büyük şok!

Galatasaray'ın rakibi Kopenhag'a kupada büyük şok!

En Çok Okunan Haberler