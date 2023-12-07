Adı Galatasaray ile anılan Matias Vecino kadro dışı bırakılmıştı: Sebebi ortaya çıktı!

Yayınlanma: 07.12.2023 - 11:34

Güncelleme: 07.12.2023 - 11:35

Lazio'nun orta saha oyuncusu Matias Vecino, salı günü Genoa ile oynanan İtalya Kupası maçı kadrosundan çıkarılmıştı.

İtalyan kulüpten yapılan açıklamada 32 yaşındaki oyuncunun disiplin sebeplerinden dolayı kadroya dahil edilmediği belirtildi.

İtalya merkezli Corriere dello Sport'un haberine göre; Vecino, antrenman sırasında 'saygıdan yoksun' ve kötü bir tutum sergiledi. Uruguaylı futbolcunun bu davranışları sebebiyle Başkan Claudio Lotito, Sportif Direktör Angelo Fabiani ve Teknik Direktör Maurizio Sarri'nin, orta saha oyuncusunun Genoa karşısında yer almaması konusunda anlaştığı aktarıldı.

ADI GALATASARAY İLE ANILIYORDU

Haberde Vecino'nun Sarri'nin kararına itiraz etmediği belirtildi.

Lazio, mücadeleyi 1-0 kazanarak İtalya Kupası'nda çeyrek finale yükselimişti.

Uruguaylı futbolcu Matias Vecino'nun ismi yaz transfer döneminde Galatasaray ile anılıyordu.