Eski Galatasaraylı Fernando Reges'in yeni adresi belli oldu!

Yayınlanma: 22.02.2024 - 11:59

Güncelleme: 22.02.2024 - 11:59

Galatasaray formasıyla iki kez Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Brezilyalı orta saha Fernando Reges ülkesine döndü. Brezilya ekibi Internacional, deneyimli orta saha oyuncusunu iki yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada "Portekiz, İngiltere, Türkiye, İspanya ve Brezilya. Fernando nereye giderse gitsin parlıyordu" ifadeleri kullanıldı.

Fernando Reges

16 YILDA 18 KUPA KAZANDI



36 yaşındaki oyuncu son olarak Sevilla'da forma giyiyordu.

16 yıl Avrupa kıtasında (Porto, Manchester City, Galatasaray ve Sevilla) boy gösteren yıldız futbolcu, tam 18 kupa kaldırdı. 36 yaşındaki oyuncu, Brezilya A Milli Takımı'nda hiç görev almadı.