Galatasaray'dan Icardi açıklaması: 'Tuzağa düşmeyeceğiz'

Galatasaray yöneticisi Can Natan, Mauro Icardi'nin görüntülerine dair açıklamalarda bulundu. Natan, 'Söz konusu görüntüleri inceliyoruz' dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.02.2024 - 08:51
Galatasaray'dan Icardi açıklaması: 'Tuzağa düşmeyeceğiz'
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Mauro Icardi'nin Ankaragücü maçında tribünlere yaptığı iddia edilen hareketle ilgili Galatasaray cephesinden bir açıklama daha geldi.

Galatasaray Kulübü Hukuktan Sorumlu Yöneticisi Can Natan, Mauro Icardi'nin söz konusu görüntüsüyle ilgili konuştu.

"GÖRÜNTÜLERİ İNCELİYORUZ"

Tuzağa düşmeyeceklerini bildiren Natan, "Konsantrasyonumuzu ve dikkatimizi dağıtmaya çalışıyorlar. Prag maçı oynayacağız. Bunu düşünüyoruz. Söz konusu görüntüleri inceliyoruz. Paylaşım yapan ve manupülasyon yapan hesaplarla ilgili gerekirse savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Biz saha içine odaklanmış durumdayız. Bu gereksiz tartışma ile bizi meşgul etmek istiyorlar" ifadelerini kullandı.


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