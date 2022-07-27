Eski Galatasaraylı futbolcu Alex Telles'e Fransız talip

27 Temmuz 2022 Çarşamba, 19:56

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Alex Telles ile ilgili transfer iddiaları devam ediyor. Brezilyalı futbolcuya Fransa'dan talip çıktı.

NICE TELLES'İ TRANSFER ETMEK İSTİYOR

İngiliz basınında yer alan habere göre; Ligue 1 ekibi Nice, sol bek mevkisine Alex Telles'i transfer etmek istiyor. Luke Shaw'un gölgesinde kalan Telles'e yeni menajer Erik ten Hag da şans vermeyi düşünmüyor. Ayrıca, Tyrell Malacia transferinin ardından Telles iyice gözden düşmüş durumda.

PERFORMANSI VE KARİYERİ

Telles geçen sezon Manchester United formasıyla 26 maçta 2024 dakika süre aldı ve 1 gol 4 asistlik performans sergiledi. 29 yaşındaki futbolcu daha önce Galatasaray'da da oynamıştı. Telles, sarı-kırmızılılardan sonra Inter ve Porto'da oynayıp Manchester United'ın yolunu tutmuştu.