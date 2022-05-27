Eski Galatasaraylı futbolcu Lukas Podolski: 'Ben gerçek bir aslanım'
Polonyalı Lukas Podolski, eski kulübü Galatasaray'ı ziyaret etti. Stadyumdaki müzeyi gezen yıldız isim, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.
Polonyalı yıldız futbolcu Lukas Podolski, GSTV'ye konuk oldu.
Türkiye'yi ve Galatasaray'ı özlediğini belirten Podolski, "Harika hissediyorum. Burada olmayı özlemişim çünkü bu stadyumda bu özel taraftarla inanılmaz anılarım bulunuyor. İstanbul'u ve Türkiye'yi çok sevdiğimi herkes biliyor" dedi.
Ali Sami Yen'deki atmosferi tekrardan hissetmek istediğini aktaran Polonyalı yıldız, "Benim kulübüm Galatasaray, aynı zamanda ben de gerçek bir aslanım. Geri döndüğüm için mutluyum ancak sezon başlayınca da herhangi bir karşılaşmayı izlemeyi istiyorum. Buradaki atmosferi hissetmeyi arzuluyorum" diye konuştu.
"AİT OLDUĞUN YERDE OLMAYABİLİRSİN"
Podolski, kötü bir sezonu geride bırakan eski kulübüne ilişkin yorumlarda bulunarak "Geçen sezon Galatasaray armasının standartlarında geçmedi ancak bu bir spor bazen ait olduğun yerde olamayabilirsin. Umarım önümüzdeki yıl daha iyi bir noktada oluruz ama söylediğim gibi futbolda inişler ve çıkışlar olabiliyor. Galatasaray'ın büyük bir tarihi, kültürü, gücü ve taraftarı var. Gelecek sene daha iyi olacaktır" ifadelerini kullandı.
Futbol dışındaki hayatında da değinen yıldız isim, "Kişisel hayatımda ise değişen bir şey yok. Her şey yolunda. Bir kızım oldu. İki çocuğumla Polonya’da oyunlar oynuyorum. Zamanın, şehrin tadını çıkartıyorum. Uygun zamanlarımda da Türkiye'ye geliyorum. Burada olmak beni iyi hissettiriyor" dedi.
Taraftarın öneminden bahseden Podolski, "Taraftarlar kulüp için çok önemli. Onlar olmazsa güzel oyun ve atmosfer olmaz. Benim için önemli olan taraftarla olan iyi bağdır. Ne kadar iyi bir bağ kurulursa kulüp de o düzeyde başarılı olabilir. Dediğim gibi bir maçı kale arkasındaki taraftarlarla izleyip atmosferi hissetmek istiyorum. Galatasaray ve Türkiye’de futbol oynadığım için çok mutluyum. Yaşadığım tüm anılar kalbimde" diye konuştu.
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