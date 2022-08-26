Eski Galatasaraylı Marcao'dan sakatlık açıklaması!

26 Ağustos 2022 Cuma, 14:25

Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan Marcao sakatlandı. Sevilla kulübü yaptığı açıklamada 26 yaşındaki Brezilyalı stoperin bir süre sahalardan ayrı kalacağını belirtti.

3 HAFTA SAHALARDAN UZAK

Sevilla kulübü resmi sitesinden yaptığı duyuruda geçen çarşamba günü antrenmanı yarıda bırakan Marcao'nun 3 hafta forma giyemeyeceğini açıkladı.

Brezilyalı savunmacının sol bacak hamstring kasında yırtık olduğu ifade edildi.

Marcao sezon başında bonuslarla 15 milyon Euro karşılığında İspanyol ekibine transfer olmuştu. Brezilyalı savunmacı henüz yeni takımında resmi olarak karşılaşmaya çıkamamıştı.

"ASLA VAZGEÇMEM"

Marcao, sakatlığıyla alakalı açıklama yaptı.

Brezilyalı futbolcunun açıklaması şu şekilde:

"Buradaki başlangıç planladığım gibi gitmiyor, ancak kendimi toparlamak ve bu kulüp için her şeyimi vermek için göstereceğim özveri ve çaba eksik olmayacak. Asla vazgeçmem!"