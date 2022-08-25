Galatasaray'da Victor Nelsson'a Wolverhampton ilgisi!

cumhuriyet.com.tr
25 Ağustos 2022 Perşembe, 19:42
<p>Galatasaray'da transfer gündemi tüm hızıyla devam ediyor.</p> <p>İngiltere Premier Lig ekibi <strong>Wolverhampton</strong>'un, <strong>Galatasaray</strong> forması giyen <strong>Victor Nelsson</strong> ile ilgilendiği öne sürüldü.</p>

Galatasaray'da transfer gündemi tüm hızıyla devam ediyor.

İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton'un, Galatasaray forması giyen Victor Nelsson ile ilgilendiği öne sürüldü.

<p>Daily Mail'de yer alan habere göre; İngiliz ekibinin teknik direktörü Bruno Lage'nin transfer dönemi bitmeden önce bir savunma takviyesi istediği ve bu ismin Nelsson olduğu kaydedildi.</p>

Daily Mail'de yer alan habere göre; İngiliz ekibinin teknik direktörü Bruno Lage'nin transfer dönemi bitmeden önce bir savunma takviyesi istediği ve bu ismin Nelsson olduğu kaydedildi.

<p>Wolverhampton'da Nelsson'un, Nottingham Forest'a transfer olması beklenen Willy Boly'nin yerine düşünüldüğü ve transfer için 20 milyon Euro'nun gözden çıkartıldığı ifade edildi.</p>

Wolverhampton'da Nelsson'un, Nottingham Forest'a transfer olması beklenen Willy Boly'nin yerine düşünüldüğü ve transfer için 20 milyon Euro'nun gözden çıkartıldığı ifade edildi.

<p>Nelsson'un, geçen sezon Galatasaray'a transfer olmasının ardından sürekli forma giydiği vurgulanırken, Danimarka'nın Dünya Kupası kadrosunda da olacağı belirtildi.</p>

Nelsson'un, geçen sezon Galatasaray'a transfer olmasının ardından sürekli forma giydiği vurgulanırken, Danimarka'nın Dünya Kupası kadrosunda da olacağı belirtildi.

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