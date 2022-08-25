Trabzonspor - Galatasaray maçına deplasman seyircisi alınacak!
Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasına deplasman seyircisinin alınmayacağı açıklanmıştı. Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, kararından dönerek Galatasaraylı taraftarların Trabzonspor müsabakasını tribünden takip edebileceğini açıkladı.
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray arasında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak olan müsabakaya bordo-mavili kulübün talebi üzerine sarı-kırmızılı taraftarların alınmasına karar verildi.
Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, 24 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirdiği toplantıda Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Trabzonspor - Galatasaray maçında deplasman takımı seyircilerinin tribüne alınmayacağını açıklamıştı.
Trabzonspor'un talebi üzerine acil toplanan Spor İl Güvenlik Kurulu, bordo-mavili takımla sarı-kırmızılı takım arasında 28 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te oynanacak olan müsabakaya Galatasaray taraftarlarının alınmasına karar verdi. Bordo-mavili kulüp stadyumun yüzde 5'lik kısmını sarı-kırmızılı taraftarlara ayıracak.
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