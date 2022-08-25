Trabzonspor - Galatasaray maçına deplasman seyircisi alınacak!

Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasına deplasman seyircisinin alınmayacağı açıklanmıştı. Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, kararından dönerek Galatasaraylı taraftarların Trabzonspor müsabakasını tribünden takip edebileceğini açıkladı.

İHA
25 Ağustos 2022 Perşembe, 20:44
Trabzonspor - Galatasaray maçına deplasman seyircisi alınacak!
Abone Ol google-news

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray arasında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak olan müsabakaya bordo-mavili kulübün talebi üzerine sarı-kırmızılı taraftarların alınmasına karar verildi.

Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, 24 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirdiği toplantıda Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Trabzonspor - Galatasaray maçında deplasman takımı seyircilerinin tribüne alınmayacağını açıklamıştı.

Trabzonspor'un talebi üzerine acil toplanan Spor İl Güvenlik Kurulu, bordo-mavili takımla sarı-kırmızılı takım arasında 28 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te oynanacak olan müsabakaya Galatasaray taraftarlarının alınmasına karar verdi. Bordo-mavili kulüp stadyumun yüzde 5'lik kısmını sarı-kırmızılı taraftarlara ayıracak.  


süper lig trabzonspor galatasaray taraftar Deplasman

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler