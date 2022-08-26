Galatasaray'da Mauro Icardi'nin alternatifi Umut Bozok!
Süper Lig ekibi Galatasaray, Arjantinli golcü Mauro Icardi transferini tamamlamaya çalışıyor. İddiaya göre sarı-kırmızılı takım, Arjantinli yıldızı renklerine bağlayamazsa Lorient forması giyen Umut Bozok'a yönelecek.
Galatasaray'da yönetim, forvet arayışlarını sürdürüyor. Bafetimbi Gomis ile yolların ayrılma ihtimaline karşı kadrosuna bir yerli bir de yabancı olmak üzere iki forvet katmayı düşünen Galatasaray, Fransız golcünün sürpriz performansıyla bu düşüncesinden vazgeçti. Bu gelişmeler sonrası kadrosuna 1 golcü katmak isteyen sarı-kırmızılı yönetimin hedefinde Mauro Icardi var.
GALATASARAY'IN KASASINDAN 3 MİLYON EURO ÇIKACAK
Hürriyet'in haberine göre; PSG tarafından kadroda düşünülmeyen Arjantinli golcü için Galatasaray, 3 hafta önce Fransız ekibe bedelsiz kiralama ve 8.2 milyon Euro'luk maaşının 2.5 milyon Euro'sunu karşılayabileceklerini belirten bir teklifte bulundu. Sarı-kırmızılılar, teklifi değiştirmezken Arjantinli golcüye verilecek 2.5 milyon Euro maaşı 3 milyon Euro seviyesine çekti. Icardi'nin menajeri ve aynı zamanda eşi de olan Wanda Nara geçen hafta Galatasaray’ın teklifini değerlendirmek için İstanbul'a geldi. Wanda Nara, İstanbul'a hayran kalırken henüz kararını vermedi.
UMUT BOZOK ÜCRETİNDE FEDAKARLIK YAPTI
Avrupa'da transfer tahtasının kapanacağı 31 Ağustos'a kadar Mauro Icardi, İtalya ve İngiltere'den istediği teklifleri alamazsa Wanda Nara'nın da onayıyla Galatasaray Icardi için büyük bir opsiyon olacak. Sarı-kırmızılılar Icardi'den haber beklerken uzun zamandır da transfer gündeminde olan Umut Bozok'u hazırda bekletiyor. Galatasaraylı yöneticiler, Lorient forması giyen Umut Bozok transferini bitirme aşamasına getirdi. Daha önce 17 milyon Euro teklif edilen Süper Lig'in son gol kralı, istediği ücreti 22 milyon TL seviyesine düşürdü. Eğer Icardi transferi gerçekleşmezse sarı-kırmızılıların Umut Bozok'a imza attırması bekleniyor.
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