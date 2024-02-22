Eski Galatasaraylı Marek Heinz'dan Türk taraftarlara övgü: 'Türkler başka bir dünyada'

Yayınlanma: 22.02.2024 - 16:43

Güncelleme: 22.02.2024 - 16:43

Galatasaray'ın eski futbolcularından Marek Heinz, Sparta Prag-Galatasaray maçı öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ülkesinin basınından isport'a konuşan Heinz'ın açıklamaları şu şekilde:

"Türkiye'de taraftarlar başka bir dünyada yaşıyor. Almanya'da oynadığınızda ve 60 bin kişi stada geldiğinde harika bir atmosfer oluyor. Ama Türkiye'de Galatasaray, Fenerbahçe ya da Beşiktaş'ta oynuyorsanız, mesele sadece iyi vakit geçirmek değildir. Öyle bir atmosfer yaratıyorlar ki neredeyse gerçek dışı. Sparta'nın bununla nasıl başa çıkacağını merak ediyorum. Büyük bir taraftar akını bekliyorum."

"ANTRENMANLAR BİLE DOLUYDU"



"Bir keresinde İzmir'den çok da uzak olmayan Manisaspor'a karşı oynadığımızda kulübe verilen kapasite on bin civarındaydı. Biz de İzmir'de Olimpiyat Stadı'nda oynadık, 60, 70 bin kişi geldi ve bunların elli bini Galatasaray taraftarıydı. Bu açıdan Avrupa'da çok büyük bir kulüp. Gerçekten her yere gidiyorlar."

"Bazen antrenmanlar bile doluydu. Her yerdeydiler. Nereye uçsak hemen yol boyunca dururlardı, meşaleleri vardı ve bizi bir gün önceden karşılarlardı. Gerçekten çok kalabalıklardı. Futboldan gerçekten keyif alıyorlar. Sanki futbolu yiyor gibiler."

"SOKAKTA ŞAPKA TAKIYORDUM"

"Sokaklarda gezerken tanınmamak için şapka takıyordum. Sinir bozucuydu, çok yakın davranıyorlar. Ama agresif değiller. Sokakta biri sizi tanıdığında diğeriyle konuşmaya başlıyor ve birden etrafınızda büyük bir sürü toplanıyor."