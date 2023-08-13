Mostafa Mohamed'in golü Nantes'a yetmedi!
Eski Galatasaraylı Mostafa Mohamed'in formasını giydiği Nantes, Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) sezonunun ilk haftasında kendi sahasında ağırladığı Toulouse'a 2-1 mağlup oldu.
Toulouse, Fransa Ligue 1'in ilk haftasında deplasmanda Nantes ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip, son dakikada bulduğu golle 2-1 galibiyetle tamamladı.
Nantes 13.dakikada Mostafa Mohamed'in penaltı golüyle öne geçerken Toulouse, Zakaria Aboukhlal'ın 62.dakikada beraberliği yakaladı. Karşılaşmanın sonucunu belirleyen golü 90+1'de Rasmus Nicolaisen kaydetti.
Ev sahibi ekipte, Ankaragücü'nden transfer olan Lamine Diack yedek kulübesinde yer aldı.
Nantes gelecek hafta deplasmanda Lille ile karşı karşıya gelecek. Toulouse ise sahasında Paris Saint Germian'i ağırlayacak.
FRANSA LIGUE 1'DE GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI
Brest 3 - 2 Lens
Montpellier 2 - 2 Le Havre
Clermont 2 - 4 Monaco
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