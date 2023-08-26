Mostafa Mohamed'in 2 gol attığı maçta Monaco ile Nantes 3-3 berabere kaldı

Yayınlanma: 26.08.2023 - 09:58

Güncelleme: 26.08.2023 - 09:58

Nantes, Mostafa Mohamed'in 5. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi, 15. dakikada Castelletto'nun golüyle farkı ikiye çıkardı: 2-0. Monaco, 27. dakikada Takumi Minamino'nun golüyle skoru 2-1'e getirdi.

48. dakikada Nantes adına bir kez daha sahneye çıkan Mostafa Mohamed, skoru 3-1 yapan golü attı. Monaco, 59. dakikada Wissam Ben Yedder ile bir kez daha farkı bire indirdi: 3-2. 85. dakikada Myron Boadu, Monaco'ya beraberliği getiren golü attı: 3-3. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca müthiş maç 3-3 beraberlikle tamamlandı.

Bu sonuçla puanını 7'ye çıkartan Monaco maç fazlasıyla liderlik koltuğuna otururken, Nantes ise bu sezon ilk kez puanla tanıştı.