Mostafa Mohamed'in 2 gol attığı maçta Monaco ile Nantes 3-3 berabere kaldı
Fransa Ligue 1'de 3. haftanın açılış maçında Nantes ile Monaco'nun karşılaştığı mücadele 3-3 beraberlikle sonlandı.
Nantes, Mostafa Mohamed'in 5. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi, 15. dakikada Castelletto'nun golüyle farkı ikiye çıkardı: 2-0. Monaco, 27. dakikada Takumi Minamino'nun golüyle skoru 2-1'e getirdi.
48. dakikada Nantes adına bir kez daha sahneye çıkan Mostafa Mohamed, skoru 3-1 yapan golü attı. Monaco, 59. dakikada Wissam Ben Yedder ile bir kez daha farkı bire indirdi: 3-2. 85. dakikada Myron Boadu, Monaco'ya beraberliği getiren golü attı: 3-3. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca müthiş maç 3-3 beraberlikle tamamlandı.
Bu sonuçla puanını 7'ye çıkartan Monaco maç fazlasıyla liderlik koltuğuna otururken, Nantes ise bu sezon ilk kez puanla tanıştı.
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