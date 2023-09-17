Eski Galatasaraylı Patrick van Aanholt'tan Dursun Özbek itirafı!

Galatasaray'dan Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivise) ekibi PSV Eindhoven'a transfer olan Patrick van Aanholt, ayrılık sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Aanholt, "Her şey belgelerin son teslim tarihinden 4 dakika önce ayarlandı. O akşam Galatasaray başkanına (Dursun Özbek) çok kızdım ama sonrasında bir sorun çıkmadı ve yollarımızı iyi bir şekilde ayırdık" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.09.2023 - 12:31
Eski Galatasaraylı Patrick van Aanholt'tan Dursun Özbek itirafı!
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Galatasaray'dan PSV'ye transfer olan Patrick van Aanholt, dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Aanholt ayrılık süreciyle ilgili, "Her şey belgelerin son teslim tarihinden 4 dakika önce ayarlandı. O akşam Galatasaray başkanına (Dursun Özbek) çok kızdım ama sonrasında bir sorun çıkmadı ve yollarımızı iyi bir şekilde ayırdık" ifadelerini kullandı.

"KALMAK İSTİYORUM"

Geleceğiyle ilgili de konuşan Hollandalı, "Crystal Palace'ta harika zaman geçirdim ama PSV gerçek bir aile kulübü. Geldiğimde zaten birçok oyuncuyu tanıyordum. Yurt dışına tekrar çıkar mıyım bilmiyorum. Eğer kulübüm benden memnun kalırsa kalmak istiyorum" açıklamasını yaptı.

Galatasaray ile 62 maça çıkan 33 yaşındaki sol bek, 3 gol ve 5 asist yaptı. PSV'de ise 28 maçta 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.


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