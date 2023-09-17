Süper Lig'de Galatasaray'dan bir ilk!

Süper Lig'in 5. haftasında kendi sahasında Samsunspor'u 4-2 mağlup eden Galatasaray, ligde ilk kez kalesinde gol gördü.

AA
Yayınlanma: 17.09.2023 - 11:47
Süper Lig'de Galatasaray'dan bir ilk!
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Galatasaray, kendi sahasında ağırladığı Samsunspor'u 4-2 mağlup etti.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de bu sezon ilk kez kalesinde gol gördü.

3 MAÇTA GOL YEMEMİŞTİ

Ligdeki ilk 3 maçında 5 gol atan Galatasaray, kalesini gole kapatmıştı.

Samsunspor mücadelesinin 46. dakikasında Landry Dimata'nın golüne engel olamayan "Cimbom", bu sezon ilk kez topu filelerinden çıkarmak zorunda kaldı.


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