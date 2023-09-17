Galatasaray'da Mauro Icardi, Burak Yılmaz'ın rekorunu egale etti

Galatasaray'ın Samsunspor'u 4-2 mağlup ettiği karşılaşmada 1 gol atan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, Burak Yılmaz'ın rekoruna ulaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.09.2023 - 11:35
Galatasaray'da Mauro Icardi, Burak Yılmaz'ın rekorunu egale etti
Abone Ol google-news

Galatasaray'ın süper yıldızı Mauro Icardi, Yılport Samsunspor maçında da gollerine devam etti.

Hakim Ziyech'in vuruşunda kafayla topu ağlara gönderen Arjantinli golcü, ilk 11 çıktığı son 11 Süper Lig maçında da gol attı.

BURAK YILMAZ'IN REKORUNU EGALE ETTİ

Opta'nın analizine göre; toplam 18 gole ulaşan Mauro Icardi böylece, 2007/08'den bu yana en uzun serinin sahibi olan Burak Yılmaz'ın (11 maç; Mayıs-Kasım 2011) rekorunu egale etti.

Mauro Icardi ayrıca 2022/23'ten bu yana Süper Lig'de en fazla kafa golü atan oyuncu oldu.


Player Alanı
mauro icardi burak yılmaz galatasaray rekor

İlgili Haberler

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Kopenhag'a kötü haber

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Kopenhag'a kötü haber
Spor yazarları Galatasaray - Samsunspor maçını yorumladı: 'Bıraktığı yerden devam ediyor'

Spor yazarları Galatasaray - Samsunspor maçını yorumladı: 'Bıraktığı yerden devam ediyor'
Beşiktaş, TÜBAD'da Galatasaray Nef'i mağlup etti

Beşiktaş, TÜBAD'da Galatasaray Nef'i mağlup etti

En Çok Okunan Haberler