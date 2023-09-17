Galatasaraylı Hakim Ziyech'ten Mauro Icardi itirafı!

Yayınlanma: 17.09.2023 - 11:41

Güncelleme: 17.09.2023 - 11:41

Galatasaray'ın Chelsea'den kadrosuna kattığı Hakim Ziyech, Samsunspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İkinci yarıda oyuna girmesiyle ilgili konuşan Hakim Ziyech, "Galatasaray ilk maçımdı, keyifliydi. İyi oynadığımı düşünüyorum. Daha fazla süre almak isterdim. Daha fazla oynamak istiyorum. Atmosfer çok iyiydi. Bu atmosferin devam edeceğini düşünüyorum. 4-2'lik galibiyetten mutluyum. Umarım taraftarlarımız da mutlu olmuştu" dedi.

"ICARDI SÖYLEDİYSE DOĞRUDUR"



Üçüncü golde çektiği sert şuta Mauro Icardi'nin kafayla vurması hakkında konuşan Ziyech, "Mauro Icardi'nin topa kafayla dokunduğunu maçta fark etmedim. Yanıma geldi ve söyledi. Icardi söylediyse doğrudur. İçeri girerken şakalaştık. Sonra izledik, gerçekten dokunmuş. Güzel bir an oldu, şakalaştık" ifadelerini kullandı.

Fizik durumuyla ilgili bilgi veren Ziyech, "İlk 45 dakikamı oynadım, Son 4 ayda en uzun sürem. Adım adım gideceğiz. Ufak bir sakatlık geçirdim, şimdi iyiyim. Daha fazla oynayacağım. En üst seviyeye ulaşacağım" diyerek sözlerini noktaladı.