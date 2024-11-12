Eski Galatasaraylı Patrick van Aanholt'un yeni takımı belli oldu!

Yayınlanma: 12.11.2024 - 16:11

Güncelleme: 12.11.2024 - 16:11

Galatasaray ile sözleşmesi biten Patrick van Aanholt'un yeni takımı belli oldu.

Bonservisi elinde olan 34 yaşındaki Patrick van Aanholt, Hollanda ligi takımlarından Sparta Rotterdam ile resmi sözleşme imzaladı.

Sparta Rotterdam'dan yapılan açıklamada, sözleşmede bir yıllık opsiyon olduğu duyuruldu.

CRYSTAL PALACE'TAN TRANSFER OLMUŞTU

Teknik heyet sorumlusu Gerard Nijkamp, Patrick van Aanholt ile ilgili yaptığı açıklamada, "Patrick kendini her yerde kanıtlamış ve uluslararası futbola damgasını vurmuş bir oyuncu. Onunla sözleşme imzalayarak oyuncu grubumuza kalite ve deneyim kattığımızı düşünüyoruz. Kendisini ağırlamaktan mutluluk duyuyor ve kulübümüzde kendisine başarılar diliyoruz" denildi.

Galatasaray'ın Crystal Palace'tan bonservissiz transfer ettiği Patrick van Aanholt, 62 resmi maçta 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.