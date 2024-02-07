Eski Galatasaraylı Ryan Babel'den transfer itirafı: 'İki isim için Ajax ile görüştüm'

Yayınlanma: 07.02.2024 - 14:27

Güncelleme: 07.02.2024 - 14:27

Galatasaray'ın eski oyuncusu Ryan Babel, sarı-kırmızılı takım hakkında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki şampiyonluk yarışıyla ilgili Hürriyet'e konuşan Babel, "Her iki takımın da şampiyonluk için favori konumda olduğu bir mücadele izliyoruz. Şampiyonluk beklentisi daha yüksek olduğu için Galatasaray'ın üzerinde daha fazla baskı var. Bu durum Fenerbahçe için belki ufak bir avantaj olabilir. Ama futbolda her şey olabilir, neler olacağını hep beraber göreceğiz. Mauro Icardi ve Edin Dzeko, kaliteli ve büyük kariyerli oyuncular. İkisinin arasından herhangi bir favorim yok. İkisine de saygı duyuyorum" dedi.

Kerem Aktürkoğlu

"İKİ İSİM İÇİN AJAX'LA GÖRÜŞTÜM"

Önceki günlerde rekor bonservis bedeliyle (30+5 milyon Euro) Bayern Münih'e transfer olan eski takım arkadaşı Sacha Boey'un transferine de değinen 37 yaşındaki eski oyuncu, "Sacha Boey, Galatasaray'da çok iyi sezonlar geçirdi. Galatasaray, onu takımda tutmakla iyi bir karar verdi. Çünkü Galatasaray, başkan ve teknik direktör değişikliğinden sonra neredeyse ondan kurtulmaya çalışıyordu" diye konuştu.

Son olarak ismi Ajax'la anılan Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün için Hollanda devinin kendisinden bilgi aldığını belirten Ryan Babel, "Önceki sezonlarda Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün hakkında Ajax ile konuştum. Bu oyuncular hakkındaki görüşümü Ajax ile paylaştım" diye konuştu.