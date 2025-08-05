Eski Galatasaraylı Sofiane Feghouli'den sürpriz imza!

2017-2022 arası Galatasaray forması giyen Feghouli, 2023-2024'te ise Fatih Karagümrük'e transfer olmuştu. Daha sonra kulüpsüz kalan Cezayirli futbolcu 1 seneyi boşta geçirdi.
Verdiği aranın ardından Feghouli, sürpriz bir kararla Irak'ın yolunu tuttu.
MAAŞI BELLİ OLDU
35 yaşındaki futbolcunun yeni adresinin Amanat Bağdat olduğu belirtildi. Feghouli'nin sözleşme ayrıntılarına dair de bilgi paylaşıldı.
Feghouli'nin Irak ekibi ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı ve 200 bin Euro maaş alacağı ifade edildi.