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Yunus Akgün'den Galatasaray kararı!

Yunus Akgün'den Galatasaray kararı!

4.08.2025 10:41:00
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Cumhuriyet Spor
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Yunus Akgün'den Galatasaray kararı!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen milli futbolcu Yunus Akgün'ün sarı-kırmızılı takımda kalma kararı aldığı iddia edildi.

Galatasaray'ın milli yıldızı Yunus Akgün, geleceği hakkında kararını verdiği iddia edildi.

GALATASARAY'DA KALMAYA KARAR VERDİ

Sabah'ta yer alan habere göre, Avrupa'dan gelen teklifleri geri çevirerek sarı-kırmızılı takımda kalmaya karar veren milli yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek.

YENİ SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Yapılan görüşmeler sonrasında Barış Alper Yılmaz gibi 2028 yılına kadar sözleşme uzatma konusunda yönetimle anlaşan Yunus Akgün, takımda kalıyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 44 maçta forma giyen Yunus, 12 gol, 14 asist kaydetti. 

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