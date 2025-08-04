Yunus Akgün'den Galatasaray kararı!

Galatasaray'ın milli yıldızı Yunus Akgün, geleceği hakkında kararını verdiği iddia edildi.
GALATASARAY'DA KALMAYA KARAR VERDİ
Sabah'ta yer alan habere göre, Avrupa'dan gelen teklifleri geri çevirerek sarı-kırmızılı takımda kalmaya karar veren milli yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek.
YENİ SÖZLEŞME İMZALAYACAK
Yapılan görüşmeler sonrasında Barış Alper Yılmaz gibi 2028 yılına kadar sözleşme uzatma konusunda yönetimle anlaşan Yunus Akgün, takımda kalıyor.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon 44 maçta forma giyen Yunus, 12 gol, 14 asist kaydetti.