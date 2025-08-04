Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken Galatasaray iddiası!

Rıdvan Dilmen, 2025-2026 sezonu öncesi Galatasaray'ı yorumladı. Sarı-kırmızılıların transferlerine değinen ünlü yorumcu, Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak Gaziantep FK - Galatasaray maçıyla ilgili de konuştu.

Galatasaray'ın transfere çok para harcadığını ancak nokta atışı yaptığını ifade eden Rıdvan Dilmen, "Galatasaray geçtiğimiz 2 yıldaki kalabalık transferleri durdurdu. Çok para harcadılar ama nokta atışı yaptılar. Galatasaray'ın ideal kadrosunu hemen hemen sayabiliriz. Güçlü kadrosunu koruyor. Oyuncuları da sezon öncesi zinde ve enerjik gördük" ifadelerini kullandı.

RIDVAN DİLMEN'DEN İLK 11 İDDİASI

Öte yandan Rıdvan Dilmen, Okan Buruk'un Gaziantep FK maçına çıkaracağı ilk 11'le ilgili tahmin de yaptı.

Ünlü yorumcu, Buruk'un zorlu deplasmana şu ilk 11'le çıkacağını ifade etti:

"Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sara, Sane, Yunus Akgün, Barış Alper."

Rıdvan Dilmen son olarak Sallai'nin yerine Kaan Ayhan, Jakobs'un yerine ise Eren Elmalı'nın oynayabileceğini aktardı.