Eski Galatasaraylı yönetici Cenk Ergün'den transfer ve teknik direktör haberlerine yanıt

27 Mayıs 2022 Cuma, 20:00

Cenk Ergün, Galatasaray'da yaklaşan başkanlık seçimi öncesi hakkında çıkan transfer ve teknik direktör haberlerini yalanladı. Ayrıca Ergün, iki başkan adayına da aynı mesafede olduğunu belirtti.

Ergün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Galatasaray’ın seçim sürecinden geçtiği hassas günler yaşıyoruz. Bu seçim gündemi içerisinde adımın transfer haberlerinde ve teknik adam arayışlarında yer almasının yarattığı algı ve bilgi kirliliğinden dolayı bir açıklama yapmak gereği duydum. Aksi takdirde gündemle ilgili yaratılan bu durumun, uzun vadede Galatasaray’a zarar vereceğine inanıyorum. Herhangi bir dayanaktan yoksun ve gerçeği yansıtmayan asılsız transfer dedikodularının bu aşamada Galatasaray’ımızın hiçbir unsuruna yarar sağlamayacağını düşünmekteyim.

Galatasaray’a hizmet benim için bir gurur kaynağıdır. Galatasaray’a olan sevgim ve bağımla birlikte her zaman onur duyduğum geçmiş hizmet dönemlerimin ve geçmişten bugüne aldığım Galatasaray terbiyemin sonucu olarak, her iki değerli başkan adayımıza da aynı yakınlıkta ve aynı uzaklıkta olduğumu belirtmek isterim. Bu süreçte, bir profesyonel olarak ‘resmi’ bir görevimin ve ‘resmi’ bir sıfatımın olmadığının altını özellikle çizmek isterim.

Bilgi, birikim ve deneyimlerimi, gerektiği anda Galatasaray’ın menfaatleri doğrultusunda kullanacağımı bu vesile ile ifade ederim."

EŞREF HAMAMCIOĞLU NE DEMİŞTİ?

Başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, daha önce yaptığı bir açıklamada Galatasaray'ın önemli bir dönemeçte olduğunu dile getirerek, "Öncelikler ve içinde bulunduğumuz durumun ciddiyeti, bu seçimleri, 'Teknik direktör kim olacak, diziliş nasıl olacak?' düzeyine indirgememesi lazım. Futbol, amiral gemisi. Futbol şubemiz bu sezon başarısız bir sezon geçirdi. Başarının olduğu yerde başarısızlık da oluyor. Sportif direktörümüz daha önce başarılar kazanmış Cenk Ergün olacak. Onun şemsiyesi altında başarılı olanlar devam edecek. Başarılı olan, Galatasaray'ın DNA'sına uygun çalışan herkesle kucaklaşmaya hazırız" ifadelerini kullanmıştı.