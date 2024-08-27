Eski Galatasaraylıdan Young Boys taraftarlarına tavsiye!

Yayınlanma: 27.08.2024 - 14:22

Güncelleme: 27.08.2024 - 14:22

Galatasaray'ın eski futbolcusu Endoğan Adili, Young Boys karşılaşması öncesi maçla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Endoğan Adili, "Stadyumdaki gürültüden teknik direktörün talimatlarını duyamıyorsunuz. Oyuncular bile birbirleriyle el kol hareketleriyle iletişim kurmak zorunda kalıyor. Young Boyslu oyuncular gergin olacak. Burası bir tür kazan! Taraftarlar, 90 dakika boyunca tezahürat yapıyor. Eğer top rakip takımda olursa şiddetli bir şekilde yuhalayacaklardır. Young Boys taraftarları için kulak tıkacı fena olmaz" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY 3-1 KAZANIR"

İkinci maç için tahmini sorulan Adili, "Galatasaray 3-1 kazanır" yanıtını verdi.

"Galatasaray her zaman kalbimde kalacak. Hiçbir şey değişmedi ve değişmeyecek" diyen 30 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı dönemde sakatlıkları nedeniyle kulüpteki fizyoterapist ve antrenörlerle çok fazla zaman geçirdiğini ve iletişimlerinin devam ettiğini söyledi.

ENDOĞAN ADİLİ KİMDİR?

Endoğan Adili'nin Galatasaray kariyeri beklentilerin oldukça altında kaldı. 2014 yılında Galatasaray'a transfer olan İsviçre doğumlu futbolcu, büyük umutlarla takıma katıldı. Ancak, çeşitli sebeplerle hiçbir Süper Lig maçında forma şansı bulamadı.

Adili, Galatasaray'da geçirdiği süre boyunca resmi maçlarda oynama fırsatı bulamadı. 2018 yılında kulüp ile sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen Adili, alacaklarından 620 bin TL feragat ederek Galatasaray'dan ayrıldı.