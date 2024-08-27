Avrupa Galatasaray'ı istiyor: Şampiyonlar Ligi yolundaki temsilcimiz manşetleri süsledi!

"GALATASARAY GERİ DÖNMEK ZORUNDA"

İspanyol Mundo Deportivo ise, "Galatasaray geri dönmek zorunda" başlıklı haberde zorlu karşılaşma için şu ifadeleri kullandı:

"Mauro Icardi, Dries Mertens, Davinson Sanchez ve arkadaşlarının Galatasaray'ı bu akşam 2024-25 Şampiyonlar Ligi'ndeki yeri için oynayacak. Avrupa'nın en üst düzey kulüp turnuvasında bir klasik haline gelen Türkiye şampiyonu, saat 22:00'de İstanbul'un her zaman sıcak olan Rams Park'ını ziyaret eden İsviçre ekibi Young Boys karşısında 3-2'lik ilk ayak farkını kapatmak zorunda."