Avrupa Galatasaray'ı istiyor: Şampiyonlar Ligi yolundaki temsilcimiz manşetleri süsledi!
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında kendi sahasında Young Boys ile karşı karşıya gelecek. Avrupa basını, 3-2'nin rövanşına sayfalarında geniş yer ayırdı.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys ile oynayacağı zorlu mücadele Avrupa basınının da gündeminde. Özellikle İtalyan ve İspanyol basını zorlu mücadele öncesi dikkat çeken ifadeler kullandı.
"GALATASARAY TURU ARIYOR"
La Gazzetta Dello Sport'ta "Galatasaray turu arıyor" başlıklı haberde şu ifadelere yer verildi:
"Icardi-Mertens Young Boys'u devirecek. Maurito Icardi ve Dries Mertens'in Türkiye şampiyonu Galatasaray'ı, bir hafta önce İsviçre'de Young Boys'a karşı aldıkları feci yenilgiyi telafi etmek zorunda"
"GALATASARAY GERİ DÖNMEK ZORUNDA"
İspanyol Mundo Deportivo ise, "Galatasaray geri dönmek zorunda" başlıklı haberde zorlu karşılaşma için şu ifadeleri kullandı:
"Mauro Icardi, Dries Mertens, Davinson Sanchez ve arkadaşlarının Galatasaray'ı bu akşam 2024-25 Şampiyonlar Ligi'ndeki yeri için oynayacak. Avrupa'nın en üst düzey kulüp turnuvasında bir klasik haline gelen Türkiye şampiyonu, saat 22:00'de İstanbul'un her zaman sıcak olan Rams Park'ını ziyaret eden İsviçre ekibi Young Boys karşısında 3-2'lik ilk ayak farkını kapatmak zorunda."
"RÖVANŞ TÜM İHTİMALLERE HALA AÇIK"
İtalyan Tuttosport ise; "Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk ayağında mağlubiyetten kurtulması için Batshuayi'nin dublesi yeterli olmadı. İsviçreliler, Ugrinic'in penaltısıyla son sözü söyledi ve skoru 3-2'ye getirdi. İstanbul'daki rövanş tüm ihtimallere hala açık" ifadelerini kullandı.
"AYAKTA KALMAK ZORUNDA"
İsviçre'nin yüksek tirajlı gazetelerinden Blick de mücadeleye geniş yer ayırdı. Haberde Rams Parkl'ın atmosferine vurgu yapılırken şu ifadeler kullanıldı:
"Young Boys, dünyanın en gürültülü stadyumunda ayakta kalmak zorunda! Evet Rams Park dünyanın en gürültülü stadyumudur. 2011 yılında 131 desibel olarak ölçülen bu gürültü, bir jet uçağın gürültü seviyesine eş değerdir ve gerçekten ancak kulaklıkla katlanılabilir."
Blick'in haberinde şu ifadeler yer aldı:
"Sadece 250 Young Boys taraftarı İstanbul'a gitti. Ancak 250 taraftar, teorik olarak Young Boys'a sunulan bilet sayısından, yani stadyum kapasitesinin yüzde 5'i olan 2.600'den hala çok uzakta."
En Çok Okunan Haberler
-
- Aracına aldığı otostopçu öldürmüş!
- Başkan Köksal'dan Cumhuriyet'e ilk açıklama
- NOW TV, Gülbin Tosun'u zorunlu izne çıkardı
- Z Kuşağı ve Y Kuşağı neden telefonlara cevap vermiyor?
- Ünlü sigara markası iflasın eşiğine geldi
- Kuvvet komutanları bu sefer sahneye çıkmadı!
- SETA'dan çok konuşulacak AKP raporu
- Ünlü İngiliz ekonomistten Şimşek senaryosu!
- Oğluyla kavga eden 12 yaşındaki çocuğu otomobille ezdi!
- Adliyelerde neler oluyor: Adalet borsası