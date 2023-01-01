Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray itirafı

01 Ocak 2023 Pazar, 11:20

Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Milliyet'e açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jorge Jesus'u yere göğe sığdıramayan Mert Hakan, Galatasaray derbisi hakkında da çok konuşulacak bir itirafta bulundu.

Takımdaki her oyuncunun teknik direktör Jorge Jesus ile arasının iyi olduğuna dikkat çeken Mert Hakan, "Tavır olarak sert gözüküyor ama çok babacan biri. Hocaya inanılmaz bir saygı ve güven var. Saha dışındaki sohbetlerinde hepimizi neşelendiriyor" dedi.

OYUN ONUN BAŞARISI

Jesus'un başarılı bir oyun inşa ettiğini söyleyen Mert Hakan, "Hocanın istedikleri her gün değişebiliyor. Bir gün dörtlü oynuyoruz bir gün üçlü oynuyoruz. Bu konularda hoca bize istediklerini ilmek ilmek işledi. Oynattığı oyun tamamen onun başarısı ama oyuncu grubu da çok iyi" diye konuştu.

"O GÜN ABARTTIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"

Galatasaray ile oynadıkları karşılaşmada yaşadığı pozisyona değinen Fenerbahçeli futbolcu şu ifadeleri kullandı:

"Transfer sürecim biraz sancılıydı. O günden beri Mert Hakan yere düşse de bir şeyler yapsak diye bekleyen bir sürü insan vardı. Derbideki olaya gelirsek; o gün abarttığımı düşünüyorum kesinlikle. Pozisyonu izledikten sonra yaptığımın yanlış olduğunu düşündüm. Ama pozisyon anlattıkları gibi değil çok sert bir pozisyondu. Yine de yaptığım doğru değildi, bunun özeleştirisini yapabilecek biriyim ama ülkemizde neler oldu bu kadar abartılmadı. Önemsemiyorum demiyorum tabi ki bunları, örnek davranışlar yapmak zorundayız. Genç kardeşlerimiz de bizi izliyor ancak her zaman olabilecek şeylerin söz konusu Mert Hakan olunca abartıldığını söyleyebilirim. Derbide inanılmaz oynamıştım, iki golde de katkım vardı ama golden ziyade o pozisyon öne çıktı. Bunun sıkıntısını burada üç sezondur yaşıyorum. O anların performansımın önüne çıktığı oldu."