Eski hakem Lale Orta'dan VAR kayıtları yorumu: 'Ciddiyetten uzak'

03 Ocak 2023 Salı, 18:30

Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray arasındaki mücadelenin 49. dakikasında kırmızı beyazlıların iptal edilen golüyle ilgili tüm VAR kayıtları açıklandı.

VAR kayıtları ile ilgili yayıncı kuruluş beIN Sports'un hakem yorumcusu Lale Orta konuştu.

Lale Orta'nın sözleri şu şekilde:

"Haksız bir karar verilmiş. Üzülüyorum. VAR hakemi Özgüç Türkalp, 'Ofsaytımsı bir şey var' diyor. Ofsaytımsı! Böyle tahmini bir şeyden yola çıkarak, net olmayan; açık, bariz, gözden kaçan, ciddi bir olay olmadan 'Ofsaytımsı' diyerek çağırmasını ciddiyetten uzak olarak değerlendirdim. Ofsaytımsı bir şey ne demek? Ofsayt ya vardır, ya yoktur. Bunu siz tespit edersiniz. Topa müdahale yok, oyuna müdahale yok, rakibe müdahale söz konusu değil."

Lale Orta

"ÇAĞIRDIK BARİ BİR ŞEY ÇIKARALIM DİYORLAR"

"AVAR Bülent Birincioğlu, 'Nelsson'u çizgide kabul etmeyecek misiniz?' diye soruyor, tüyo veriyor Özgüç Türkalp'e. Özgüç Türkalp ısrarlı bir şekilde 'Ayağını gördünüz mü?' diyor. Omzu hizada, ayağına bakılmasına gerek yok. Akıl tutulması yaşanmış. Sağlıklı bir şekilde düşünce üretmiyorlar. Çağırdıkları için 'Mutlaka bir ofsayt çıkartalım bari' diye bakıyorlar diye düşünüyorum. Buna Erkan Özdamar da maalesef uyuyor. Göremediği halde 'Ofsayt var mı' diye teyid istiyor. Aslında kendisinin şunu sorması lazımdı, 'Bana ofsaytı net şekilde gösterir misiniz, ispat eder misiniz?' demeliydi. Bunu da gösteremiyorlar. Tahminlere dayanarak gol iptal etmişler."

"KURAL DEĞİL HAKEM HATASI"

"Federasyonun yaptığı açıklamada 'Önemli hakem hatası' denmiş. Kural hatası değil, hakem hatası diyorlar. Kural hatası zaten değil, yorum hatası. Nizami bir gol iptal edilmiş oldu yanlış yorumdan dolayı."

Erkan Özdamar (ortada)

"HAKEMİN KENDİNE GÜVENİ OLSA..."

"Hakemin kendine güveni olsa ispatı sorardı. Tek karar mercisi, yetkili kişi hakemdir. Verilen karardan hakem de sorumludur. İspatı görmüyorsa gol kararını verecekti. Sana ispat gösterilmiyor."