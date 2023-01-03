Galatasaray yönetiminden derbi öncesi flaş karar!
Galatasaray yönetiminin Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçı öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'ne bir çıkarma yapması bekleniyor.
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında evinde Ankaragücü'nü ağırlayacak Galatasaray, 18. haftada ise derbide Fenerbahçe'nin konuğu olacak.
YÖNETİM FLORYA'YA ÇIKARMA YAPACAK
Fanatik'te yer alan habere göre Nef Stadyumu'nda Ankaragücü ile karşılaştıktan sonra tamamen Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisine konsantre olacak olan Galatasaray'da, seferberlik ilanı gündemde.
Başkan Dursun Özbek'in, Erden Timur'la birlikte önümüzdeki günlerde Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giderek hem teknik heyete hem de oyunculara moral vereceği öğrenildi.
İkilinin, teknik direktör Okan Buruk'la yapılacak görüşmede olası derbi primini masaya yatıracağı da gelen haberler arasında.
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