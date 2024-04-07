Fenerbahçe 2000 Derneği'nden Süper Kupa tepkisi: 'Ucube bir yol seçildi'

Yayınlanma: 07.04.2024 - 13:34

Güncelleme: 07.04.2024 - 13:36

Fenerbahçe 2000 Derneği Kurucu Başkanı Şevket Yılmaz, Süper Kupa hakkında açıklamalarda bulundu.

Şevket Yılmaz, "Gelişen son olaylar karşısındaki tavrımız ve alınan kararlar, her zamanki gibi kişisel ego ve duyguların referans olduğu bir yansıma. Birçok kez yaşandığı üzere sonucunun nerelere ulaşabileceği saptanamamış söylem ve eylemler manzumesi var karşımızda.... 2 Nisan akşamı gerçekleşen olağanüstü genel kurulda, tarihte emsali görülmemiş bir gündemle, ligden çekilme yetkisi de dahil olmak üzere istenen yetki, büyük bir teveccühle verildi. Alınan yetkiye rağmen bu karar uygulanamadı.... Galatasaray'la oynayacağımız Süper Kupa maçına U19 Takımımızla çıkmak gibi, saçma, yanlış ve de herhangi bir amaca hizmet etmeyen ucube bir yol seçildi. Oysa ki, Fenerbahçe'ye bu maça A Takım kadrosuyla çıkıp, mücadelesini verip o kupayı müzemize taşıması yakışır" dedi.

Şevket Yılmaz

"ORTADA BİR KUPA VARSA..."

Yılmaz, "Çünkü ortada bir yarışma ve de kupa varsa, Fenerbahçe de o organizasyonun içindeyse, camia için hedef, kayıtsız şartsız o yarışı kazanıp, kupaya uzanmaktır... Enerjimizi, TFF yönetimine karşı kullanmamız gerektiğini vurguluyor, rahmetli gazeteci İslam Çupi ağabeyimizin sözleriyle nokta koymak istiyoruz; Fenerbahçe büyüklüğü ne şampiyonluk büyüklüğü, ne kupa büyüklüğüdür. Onun büyüklüğü, başka bir büyüklüktür işte, adı konamaz" açıklamalarında bulundu.

Fenerbahçe ile Galatasaray'ı karşı karşıya getirecek Süper Kupa mücadelesi saat 21:30'da başlayacak.