Eski hakemden flaş Zorbay Küçük iddiası: 'Bu takımın maçına...'

Yayınlanma: 23.09.2024 - 13:39

Güncelleme: 23.09.2024 - 13:39

Eski hakem Mustafa Çulcu'dan Beşiktaş - Eyüpspor karşılaşmasının orta hakemi Zorbay Küçük ile ilgili flaş bir iddia geldi.

Mustafa Çulcu, A Spor canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Zorbay Küçük, bir önceki MHK'ya sözlü olarak 4 büyük takımın maçına çıkmak istemediğini ifade etmiş" dedi.

DİLEKÇE VERİLDİ İDDİASI

Açıklamalarına devam eden Çulcu, 32 yaşındaki FIFA hakemi Zorbay Küçük'ün bu sene de başka bir büyük takım hakkında "Ben bu takımın maçına çıkmak istemiyorum" diye yazılı bir dilekçe verdiğini ileri sürdü.