Spor yazarları Beşiktaş - Eyüpspor maçını yorumladı: 'VAR varsa hakem evden de yönetebilir'
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş konuk ettiği Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. Spor yazarları, Beşiktaş - Eyüpspor maçını değerlendirdi.
Spor yazarları, Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş'ın Eyüpspor'u 2-1 mağlup ettiği maçı yorumladı.
'BÜYÜK MAÇLAR İÇİN UYARI OLDU'
Uğur Meleke: "Beşiktaş bu sezon oynadığı 8 resmi maçta da ilk yarılarda gol buldu. Bu 8 maçın 6’sında iki farka da ulaştı. Ancak önlerinde Ajax, Eintracht, Lyon içeren bir fikstür var. Dün Eyüp’ün gerek önde baskıyla, gerek hızlı çıkışlarla Beşiktaş’ı zorlaması belki de siyah beyazlılar için olumlu. Zira Almanlar-Fransızlar da önde baskı yapacak size. Ve bu baskıya karşı da alternatif çözümler üretmelisiniz. Dün olduğu gibi Rafa ya da İmmobile’nin şapkadan tavşan çıkarmadığı günler de yaşanacak. Eyüp maçında bölüm bölüm yaşanan zorluğu, yakın gelecekteki büyük maçlar için bir uyarı olarak ele almalı Van Bronckhorst." (Hürriyet)
'STADA GELMESİNE GEREK YOKTU'
Murat Özbostan: "Beşiktaş'ın tartışmasız en büyük starı Rafa Silva.. Bir gerçek var ki oyuncuya karşı rakipleri çok acımasız.. Bu da Silva'yı etkilemeye başladı.. Bir sakatlık yaşasa Beşiktaş'ın işi zor!. Telafi edecek futbolcusu yok.. Maçın hakemi Zorbay Küçük.. İki penaltıyı da VAR ile verdi.. 102 dakika maç oynattı.. Oysa yakındı, görebilirdi pozisyonları.. Maçı yönetmesi için de bu durumda stada gelmesine gerek yoktu.. Evden de düdük çalabilirdi.. VAR olmasa ne olacaktı? Hakemler sırtlarını tamamen VAR odasına dayamışlar." (Sabah)
'HAKEMİN HER KARARINA İTİRAZ EDİLDİ'
Cem Dizdar: "Özellikle Jonjo Shelvey ile Halil Akbunar oyuna dahil olunca Beşiktaş oyunu da dağıldı. Eyüp sahayı daha doğru kullanırken Beşiktaş işi beceri/ ihtimal seçeneklerine terk etmiş görünüyordu. O ihtimal de yine VAR’dan geldi! Ve Beşiktaş zor da olsa kazandı! Şimdi… O kadar hakemi “oyun dışı” bırakıp mevcut hakemleri de dara düşeren uygulamaların sorumluları sizce kimler acaba? İzleyenlerin dikkatini çekmiştir… İki takım oyuncuları da doğru, yanlış hakemin neredeyse her kararına bir “memleket geleneği” olarak kitlesel olarak itiraz etti! Böyle bir atmosferde futbol oynanıp, bir maç “sevk ve idare” edilebilir mi?" (Fanatik)
'ALTERNATİF İSİMLERE YÖNELMESİ ŞART'
Güntekin Onay: "Dün Beşiktaş, Eyüpspor’a bu kadar pozisyon verdikten sonra kazanması kaptan Mert Günok sayesinde oldu. Van Bronckhost ve oyuncu grubu bu maçtan dersler çıkartmalı. Ancak iyi oynamadığı bir maçı da son dakika golüyle de olsa kazanması siyah beyazlılar açısından önemli. Beşiktaş'ta dün Rashica’nın gol atması ve skora katkı vermesi değerli. Çünkü gol yollarında alternatifler artmalı, aksi takdirde gol sorunu yaşarsınız. Semih’in oyuna girdikten sonra sorumluluk alması ve rakip savunmayı zorlaması da siyah beyazlılar için değerli. Beşiktaş’ın çok güçlü bir 11’i var ancak Van Bronckhost’un yoğun maç takvimi başlamışken alternatif isimlere de yönelmesi şart. Eylül ve ekim ayları Beşiktaş için bol deplasmanlı ve güçlü takımlara karşı oynanan maçlarla geçecek." (Hürriyet)
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