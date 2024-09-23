Beşiktaş'tan paylaşım: 'Penaltı nedir? Ne zaman verilir?'

Süper Lig'in 6. haftasında kendi sahasında ağırladığı Eyüpspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta, maçın ardından dikkat çeken bir penaltı paylaşımı yapıldı.

Beşiktaş'tan paylaşım: 'Penaltı nedir? Ne zaman verilir?'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.09.2024 - 00:14

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti.

Siyah-beyazlılar, yaptıkları paylaşımda Paulista'nın yerde kaldığı pozisyon için penaltı tepkisi gösterdi.

Kulüpten yapılan paylaşımda, "Şimdi bizim kafamızda 2 tane soru işareti var. Penaltı nedir? Ne zaman verilir?" ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş'ın paylaşımı şu şekilde:


Etiketler: #beşiktaş #eyüpspor #Penaltı #süper lig

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