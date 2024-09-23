Beşiktaş'tan paylaşım: 'Penaltı nedir? Ne zaman verilir?'
Süper Lig'in 6. haftasında kendi sahasında ağırladığı Eyüpspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta, maçın ardından dikkat çeken bir penaltı paylaşımı yapıldı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti.
Siyah-beyazlılar, yaptıkları paylaşımda Paulista'nın yerde kaldığı pozisyon için penaltı tepkisi gösterdi.
Kulüpten yapılan paylaşımda, "Şimdi bizim kafamızda 2 tane soru işareti var. Penaltı nedir? Ne zaman verilir?" ifadeleri kullanıldı.
Beşiktaş'ın paylaşımı şu şekilde:
Şimdi bizim kafamızda 2 tane soru işareti var. Penaltı nedir? Ne zaman verilir? pic.twitter.com/UVN8WSl2cJ— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 22, 2024
Etiketler: #beşiktaş #eyüpspor #Penaltı #süper lig
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