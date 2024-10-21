Eski hakeme canlı yayında şok: Papağanı kulüp marşını söyledi!
İspanya 1. Futbol Ligi'nde görev yapan eski hakem Pajares Paz'ın evcil papağanının, canlı yayın sırasında Real Madrid'in kulüp marşını söylemesi gündem oldu.
Eski La Liga hakemlerinden Pajares Paz'ın papağanı, canlı yayın sırasında aniden Real Madrid marşı söylemeye başladı.
PAPAĞANDAN REAL MADRİD MARŞI
Paz, konuk olduğu El Chiringuito programında son dönemlerdeki hakem performansları hakkında konuşuyordu. Tam o sırada eski hakemin papağanı Real Madrid marşı söylemeye başladı.
''KENDİ KENDİNE Mİ KONUŞUYORSUN?''
Başta ne olduğunu anlayamayan programın sunucusu Pedrerol, Paz'a ''Kendi kendine mi konuşuyorsun?'' diye sordu. Pajares Paz, olayı açıklarken canlı yayındaki diğer konuklar yaşanan bu ana kayıtsız kalmadı.
Etiketler: #real madrid #papağan #Pajares Paz
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