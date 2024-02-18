Eski hakemler Ankaragücü - Galatasaray maçını değerlendirdi: Penaltı kararı doğru mu?

Yayınlanma: 18.02.2024 - 23:52

Güncelleme: 18.02.2024 - 23:52

Galatasaray, Ankaragücü deplasmanından 3-0'lık galibiyet ile ayrıldı. Eski hakemler yayıncı kuruluşta, mücadeledeki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.

Eski hakemlerin yorumları şu şekilde:

- 1. dakikada Kerem Aktürkoğlu'na yapılan bir hareket var, faul kararı verilmeli miydi?

Deniz Çoban: Çaldığı çalmadığı düdüklerle hakem Ali Şansalan, itirazlara sebep oldu. Faul verilmeliydi. Net sarı kart.

Bülent Yıldırım: Radakovic, tamamen Kerem'i hedef alıyor. Dizini çıkarıp Kerem'i düşürdü. Hakem avantaj işareti de yapmadı. Faule sarı kart da ilave edilmeliydi. Kerem'in ayağı Radakovic'in ayağına geliyor ama dizini çıkarıp koşu yolunu kapatan Radakovic.

Bahattin Duran: Taktik faul bu. Artık bir gol pozisyonu. Faulle birlikte sarı kart olmalıydı.

"BÖYLE PENALTI OLMAZ"



- 6. dakikada Mujakic ceza sahası içinde elle oynadı mı?

Bülent Yıldırım: Topu görünce kaçınmaya çalıştı. Gövdesinin dış kısmına geldi top. Kolu sıyırıyor. Penaltı gerekmez.

Deniz Çoban: Penaltı nasıl olmaza örnek.

Bahattin Duran: Mujakic, kolunu mümkün olduğunca kapatmış ve doğal konum dışına çıkmamış. Nizami bir müdahale bu.

- 9. dakikada Mertens'in yerde kaldığı pozisyonda penaltı gerekir mi?

Deniz Çoban: Mertens topa hamle yapmak yerine kendini yere bıraktı. Savunma oyuncusu ellerini kullanmış aslında ama bu Mertens'i bozacak hamle değil. Mertens, rakibe yaslanarak penaltı almaya çalışıyor. Aldatma mı değil, penaltı mı, o da değil.

Bülent Yıldırım: Bir ikili mücadele. Mertens şansını denemiş. Topu kontrol ettikten sonra topa gitme şansı varken frenlemiş ve rakibinin müdahalesiyle yere düşmüş. Bu müdahale sınırlar içerisinde. Mertens faydalanmaya çalışmış. Böyle penaltı olmaz.

Bahattin Duran: Mertens'e bir temas var ama bir etki yaratmıyor. Teması alan Mertens, kendini çabuk yere bırakıyor. Devam kararı doğru.

"HAKEM BURADA HATA YAPMIŞ"



- 37. dakikada Galatasaray lehine verilen penaltıda hakemin doğru mu? Atak başlangıcında faul var mı?

Bülent Yıldırım: Mertens'in Ankaragücü oyuncusuna müdahalesi var. Top Ankaragücü oyuncusuna geldi. Hakem faul çalmayı tercih etmedi. Bu pozisyon faul. Mertens, topla ilgilenmeden gitti rakibine çarptı, düşürdü. Hakem top Ankaragücü oyuncusuna geçtiği için devam ettirdi. Hakem avantaj işareti yapmadığı için bu bir hata. Ankaragüçlü oyuncu etrafında kimse yokken bilerek, isteyerek, kontrollü pas attı. Yanlış pas attığı için o faz bitti. Yeni bir atak fazı başladı. Kazımcan kontrolsüz kayarak müdahale etti, hakem doğru bir penaltı verdi. Mertens, Ankaragücü oyuncusuna faul yaptı. Eğer penaltı, fazın içerisinde olsaydı VAR müdahale ederdi. Sahadaki problem şu; bu pozisyon penaltı. Penaltının öncesinde Mertens'in bir faulü var. Hakem niye çalmadı bilmiyorum, çalmamayı tercih etti. Atak fazında olmadığı için VAR müdahale edemedi. Penaltıda sorun yok.

Deniz Çoban: Açık bir faul var. Faulü yapan Mertens. Faul olmuş olsa Ankaragücü, kaleye yakın yerden bir serbest vuruş kullanacak. Bu top ileriye gitse ve bir Ankaragücü oyuncusu alsa, hakem avantaj oynattı diyebilirim. Avantajda takım yararı önemlidir. Top geriye gidiyor. Burada hakem avantaj oynatıyorsa bile hata yapmış. Bu pozisyonda avantaj oynatmamalıydı. Avantaj oynatıyorsa da beden diliyle gösterip anlatmalı. Hakemin hiç öyle beden dili yok. Bu hakemin inisiyatifinde değil. Oyun kuralı kitabına konuyorsa bu hakem göstermek zorunda. Ben hakem bunu gördü mü, görmedi mi bilmem lazım. Burada avantaj oynatmadı Ali Şansalan. Avantaj oynatsaydı da gösterseydi. Burada bir faul var. Devamında da açık bir penaltı var. Doğru. Ancak, VAR'ın müdahale edeceği yerde olmasa da penaltıdan önce faul var.

Bahattin Duran: Mertens faul yapıyor. Biz niyet okumayalım. Avantaj oynatıyorsa tek elle veya iki elle bunu anlatmalı. Pozisyon çok net faul. Kart gerekmez. Hakem, onu faul olarak değerlendirmedi. Avantaj düşünmedi. Hakem devam ettiriyor. Penaltıyla ilgili şüphe yok. Pozisyonun başlangıcında Mertens'in yaptığı hareket faul.

"GOL KARARI DAHA İYİ OLURDU"



- 59. dakikada Köhn'ün gördüğü sarı kart doğru mu?

Bülent Yıldırım: Doğru, net. Hakemin açısı mükemmel. Köhn'ün savurduğu ayak, Morutan'a geldi. Sarı kart yeterli.

Deniz Çoban: Sarı kart doğru.

Bahattin Duran: Sarı kart net.

- 66. dakikada Galatasaray'ın iptal edilen golünde faul kararı doğru mu?

Deniz Çoban: Ali Şansalan, düdüğü bekletti. Gol olduktan sonra faul kararını verdi. Niye? Bir sorun varsa VAR devreye girsin diye. Gol kararı verilse çok daha doğru olurdu. Ankaragüçlü oyuncu faul almak için Köhn'e yüklenip kendini yere bıraktı. Faul yok. Varsayalım ki faul var, gol iptali doğru... Ankaragüçlü oyuncu hakemin kararını beklemeden, hakeme gösterdiği tepki sarı kart olmalıydı.

Bülent Yıldırım: Köhn, Kitsiou topa yakınken o yaptığı, uzatmadığı, bele koyduğu elle çevirdi. Köhn, Kitsiou'nun topa müdahalesine engel oldu. Kitsiou'nun itirazı tolere edilebilir değil, sarı kart görmeliydi. Topa Kitsiou hakimdi, Köhn arkada kaldı, belinden tuttu, çevirdi, çevirdi ve geçti gitti, haksız avantaj elde etti. Hakem doğru yorumladı, faul.

Bahattin Duran: Kitsiou topa daha yakın, vücudunu vererek, Galatasaraylı oyuncunun önüne koydu. Köhn'ün eli var, Kitsiou'nun belinde. Çok etkili olduğunu düşünmüyorum. Hakem bunu gördü ve faul çaldı. Bu müdahaleye penaltı verilir mi? Ben kabul etmem asla. Hakemi anlayabiliyorum ama benim için daha doğru karar faul olmaması olurdu.