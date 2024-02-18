Galatasaray'ın rakibi Sparta Prag kendi evinde güldü!

Yayınlanma: 18.02.2024 - 23:00

Güncelleme: 18.02.2024 - 23:00

Çekya Ligi'nin 21. hafta maçında Sparta Prag, sahasında Slovan Liberec ile karşılaştı.

Epet Arena'da oynanan maçı Sparta Prag 2-1 kazandı. Prag'ın golleri 47. dakikada Haraslin, 49. dakikada ise Olatunji kaydetti. Liberec'in golü 68. dakikada Horsky'den geldi.

Bu sonuçla Prag puanını 56'ya çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Liberec ise 28 puanda kaldı.

Bir sonraki maçta Prag, Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile tur mücadelesi verecek. Liberec ligde Jablonec ile oynayacak.