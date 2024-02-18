Galatasaray'ın rakibi Sparta Prag kendi evinde güldü!
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sparta Prag, Çekya Ligi'nin 21. haftasında kendi sahasında ağırladığı Slovan Liberec'i 2-1 mağlup etti.
Çekya Ligi'nin 21. hafta maçında Sparta Prag, sahasında Slovan Liberec ile karşılaştı.
Epet Arena'da oynanan maçı Sparta Prag 2-1 kazandı. Prag'ın golleri 47. dakikada Haraslin, 49. dakikada ise Olatunji kaydetti. Liberec'in golü 68. dakikada Horsky'den geldi.
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Bu sonuçla Prag puanını 56'ya çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Liberec ise 28 puanda kaldı.
Bir sonraki maçta Prag, Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile tur mücadelesi verecek. Liberec ligde Jablonec ile oynayacak.
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