Spor yazarları Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçını yorumladı: 'Mert Günok hoş gerisi boş'
Spor yazarları, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmayı değerlendirdi.
"İYİ Kİ VARSIN MERT!"
Attila Gökçe: Rizespor ilk yarıda oyunun patronuydu… Akintola, Ghezzal, Olawoyin ve Ali Sowe ile Beşiktaş kalesine yüklendiler. Beşiktaş savunması bu hamleleri karşılamakta oldukça etkisiz ve dağınık kaldı. Kalesinde Mert olmasaydı, Rizespor maçta dört gol daha bulacaktı.
Semih’i 73 dakika kenarda bekletip İmmobile ile değiştirmek ne kadar isabetli? Kendi adıma ikisinin bir arada gole daha sıcak ve yakın olacağını düşünüyorum. (Milliyet)
"SÜPER LİG'İN EN BÜYÜK KORNER SİLAHI ALIKULOV"
Uğur Meleke: Rizespor dün Beşiktaş’a karşı müsabakanın büyük bölümünü domine etti, daha fazla net pozisyon üretti ancak günün kahramanı Mert’e takıldı. Zaten Rize ekibinin bu yıl istikrarlı sonuçlar alamamasının en önemli sebebi de bu: Gol yollarında cömertler. Ne Sowe, ne Jurecka, ne de bir başkası bu sezon Rize’nin gol sorununa çare bulamadı. Ancak bu gol kısırı sezonda bir sürpriz oyuncuya ekstra parantez açmak lazım: Alikulov bu sezon kornerlerden aslında 5 kez fileleri havalandırdı, biri dün Gedson’a yazıldı, biri de Kasımpaşa maçında ofsayt sebebiyle iptal edilmişti. Özbek milli stoper, ligin en yükseğe sıçrayan adamı. Bu özelliğiyle belki de ligin en büyük korner silahı. (Hürriyet)
"OYUNCULAR SANKİ MAÇTA DEĞİL"
Ali Gültiken: Yönetimler değişiyor, teknik adamlar değişiyor, oyuna giren çıkanlar değişiyor, ilk 11'ler değişiyor ama Beşiktaş'ın sahadaki kötü oyunu değişmiyor. O beklenen reaksiyon, oyun coşkusu bir türlü yeşil çimlerin üzerinde ortaya çıkmıyor veya çıkamıyor.
Görünen o ki Beşiktaş'ın çok ciddi bir silkelenmeye ihtiyacı var. Maç kazanmayı bir tarafa bırakalım, maçın içine girmekle ilgili büyük problemi var, mücadele etmekle ilgili sıkıntısı var. Bitmedi, savunma yapmakla alakalı zafiyeti var, hücum etkinliği yaratmakla ilgili eksiklikleri var. Bunlar birikmiş ve kronikleşmiş problemler olarak görünüyor. (Sabah)
"MERT GÜNOK HOŞ GERİSİ BOŞ"
Güntekin Onay: Beşiktaş özellikle de orta alandan hücuma geçişlerde ve bağlantılarda çok ciddi sorunlar yaşıyor. Dün de durum böyleydi. Herkes bireysel olarak bir şeyler yapmaya çalışıyor. Mücadele anlamında Gedson, Zaynutdinov, Al-Musrati ve Svensson dışında iyiydi ama kesinlikle kolektif bir oyun göremedik. İmmobile ve Rafa Silva gibi 2 yıldız oyuncu adeta sahada yoktu. Hal böyle olunca da Beşiktaş rakip yarı sahada top tutamadı. Sadece kontratak oynamaya çalışan bir Beşiktaş acaba Van Bronckhorst’un kötü mirasını taşımaya devam mı ediyor?
Uzun lafın kısası Beşiktaş’ın dün de elle tutulur bir tarafı yoktu. Kaleci ve kaptan Mert Günok, müthiş kurtarışlarıyla dün alınan 1 puanın mimarı oldu. Maçı kazanmayı kesinlikle hakeden Rizespor idi ama Mert Günok gibi bir devi geçemediler. (Hürriyet)
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