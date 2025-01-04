Spor yazarları Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçını yorumladı: 'Mert Günok hoş gerisi boş'

"İYİ Kİ VARSIN MERT!"

Attila Gökçe: Rizespor ilk yarıda oyunun patronuydu… Akintola, Ghezzal, Olawoyin ve Ali Sowe ile Beşiktaş kalesine yüklendiler. Beşiktaş savunması bu hamleleri karşılamakta oldukça etkisiz ve dağınık kaldı. Kalesinde Mert olmasaydı, Rizespor maçta dört gol daha bulacaktı.

Semih’i 73 dakika kenarda bekletip İmmobile ile değiştirmek ne kadar isabetli? Kendi adıma ikisinin bir arada gole daha sıcak ve yakın olacağını düşünüyorum. (Milliyet)