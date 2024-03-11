Eski hakemler değerlendirdi: İrfan Can Kahveci'nin pozisyonu penaltı mı?

Yayınlanma: 11.03.2024 - 08:43

Güncelleme: 11.03.2024 - 08:43

Fenerbahçe'nin Pendikspor'u 4 golle geçtiği karşılaşmanın tartışmalı pozisyonlarını Trio ekibi masaya yatırdı.

İşte karşılaşmadaki pozisyonlarla ilgili eski hakemlerin yorumları:

OOSTERWOLDE'NİN GÖKCAN'A YAPTIĞI HAREKET FAUL GEREKTİRİR Mİ?

Bülent Yıldırım: "Gökcan, Oosterwolde topa vurduktan sonra ayağını indireceği zemine ayağını koyuyor. Bu kalkan ayağın düşmesi. Kötü niyet yok. Gökcan önceden gelmiş olsa farklı bir şey konuşabiliriz. Oosterwolde topa konsantre, topa vurdu. Devam."

Bahattin Duran: "Tamamen doğal pozisyon."

45+12'DE DZEKO'NUN YERDE KALDIĞI POZİSYONDA DEVAM KARARI DOĞRU MU?

Bülent Yıldırım: "Temas var ama faulü oluşturacak nitelikte değil. Devam kararı doğru."

Deniz Çoban: "Basit bir temas. Devam kararı son derece doğru."

Bahattin Duran: "Welinton sadece dokunmuş. Dzeko teması hisseder hissetmez kendini bırakmış."

MERT HAKAN İLE HAKEM KADİR SAĞLAM'IN DİYALOĞU

Bülent Yıldırım: "Ağzından okuduğum 'Bak dikkatli ol, bak dikkatli ol, buradan çıkamazsın' diyor. Gördüğüm bu. Siz böyle yaparsanız tıpış tıpış, futbolcu her şeyi söyler size. Hakemliğin birinci kuralı kişilik ve karakterdir. Hem saha içinde hem saha dışında. Hata yaparsın, karar yanlış olabilir, bir gün kötü geçer. Hepsi kabul. Bu diyaloğu çektiğiniz zaman, gerekli hakemlik duruşu göstermediğiniz zaman benim için hakem falan değilsiniz. Benim idari gücüm olsa, yetkim olsa şu anda bu arkadaşımızın tahtasını kapatırım, ciddi bir rehabilitasyon dönemine alırım. Bir büyüğü olarak çok üzüldüm ama asla kabul edilemez bir hakemlik duruşu."

Deniz Çoban: "Diyelim ki Mert Hakan, böyle bir şey söylemedi hakeme. Maç bittikten sonra hakemin yanına gidip uzunca bir süre yaptığı kararları sorgulayacak şekilde el kol hareketleriyle itiraz etmek sarı kart. Sürekli parmağıyla işaret ederek hakeme öyle şeyler söylemesi falan minimum sarı kartlık ihlaldir. Geçmişte Serdar Aziz, Cihan Aydın'ı koluyla itmişti. Daha önce bir maç daha oldu. MHK maç vermeye devam ediyor dedik. Bahattin'in koluna vurdular. Suat Arslanboğa bunu yaşayınca sözleşmesini iptal edecek kadar titiz davranıyordu MHK. Şimdi davranmıyor. Çok daha fazlası yapılacak dedik. Geldi bir tanesi hakemin kulağına eğilerek bir şeyler söyledi, yuttunuz. Bakın katlanarak devam ediyor."

Bahattin Duran: "Hakem olarak sizin gergin olma hakkınız yok. Futbolcular saygı sınırlarında olmak zorunda, sizin de öyle. Artık kişisel alanınıza futbolcuları sokup bunları yemeyin. Galatasaray maçında oldu, Fenerbahçe maçında oldu, her maçta oluyor artık bu."

İRFAN CAN KAHVECİ'NİN POZİSYONU PENALTI MI?

Deniz Çoban: "Bu pozisyon ceza sahası çizgisinin milimetrik üzerinde de olabilir, dışında da olabilir. Konu o değil. VAR'ın bir pozisyonda devreye girmesi için açık, net, tartışmasız, bariz bir kanıtının olmaması lazım. Bu pozisyonu 15 dakika inceledim. Bir bakıyorum içeride mi, bir bakıyorum dışarıda mı diyorum. Emin olamıyorum. VAR, emin olamadan hissiyatıyla karar veremez. VAR müdahalesi yanlış. Hakem dışarıda vermiş, serbest vuruşla devam edilmeliydi. Eğer içerideyse bu pozisyon, izlemesine gerek yok. İçeride dışarıda kararı coğrafi bir karar. Ofsaytta olduğu gibi. Kulağına söylüyor, penaltı veriliyor. Orada bir yanlışlık yok. Ben bırakın penaltının içeride olmasını, pozisyon faul olduğu konusunda şüphem var. Topa Ndiaye vuruyor. Faulü tartışırım. Hakem vermişse kabul. Ben bu kadar açı izledim, içeride mi dışarıda mı karar veremedim. VAR, hangi somut delille müdahale etti, anlayamıyorum. Salı günü VAR kayıtlarında da duyulmayacak. VAR müdahalesi yanlış. Ortada somut bir delil yok. Faul konusunda da emin değilim ama hakem vermişse kabul ediyorum."

Bülent Yıldırım: "Hakemin yeri yanlış. Üst düzey hakem burada durmaz. Hakem olayı görecek şekilde kendini konumlandırır. Tamam burada temas var. Hakem faul olduğunu düşündü, tamam. VAR protokolüne göre, içeride mi dışarıda mı pozisyonlarında vereceği kararlarda tartışmasız bir şekilde kanıt olursa ancak o zaman res'en kararı değiştirirsiniz. Burada, bu pozisyonda içeride mi dışarıda mı çözüyorum. İrfan'ın sağ ayağına baktığı için temas anını çözemedi. Gri bir alanda hakemin kararını değiştirdi. Burada İrfan topla oynayamıyor, İrfan düzeltirken Badou ayak burnuyla topa vuruyor. Tabanı rakibi göstermiyor. Top boşlukta. Topa vurma hamlesinden sonra Badou İrfan Can'a vurmuyor, İrfan Can'ın kramponu Badou'ya vuruyor. Başından sonuna skandal."

Bahattin Duran: "Ben hakemin kararına saygı duyarım. VAR müdahalesi yanlış. İrfan Can sol ayağının üstüyle yumuşatacak. Hafif temas etti diyelim. Badou sonra topa vuruyor, top 10-12 metre ileri gidiyor. Badou'nun topa vurması yetmiyor, topa vurduktan sonra İrfan'a vurmaması gerekiyor. Burada müdahalenin içeride mi dışarıda mı olduğunu söyleyemiyorum. İkisini de söyleyemiyorum. Böyle olduğu için, ben VAR'da olsaydım müdahale edemezdim. Hakem kararına saygı duyup atışı yatpırırdım. Bu görüntülerle VAR müdahalesi doğru değil."

İRFAN CAN'IN NUNO'YA MÜDAHALESİ PENALTI MI?

Bülent Yıldırım: "Böyle penaltı olmaz."

Deniz Çoban: "Devam."

Bahattin Duran: "Böyle ihlal olmaz."

ARNAUD LUSAMBA'NIN GÖRDÜĞÜ KIRMIZI KART DOĞRU MU?

Deniz Çoban: "Faul diyelim. Osayi geçti nereye gidiyor. Taça doğru gidiyor. Kontrolsüz bir faul mü? Taktik faul, o da yok. Sarı karta katılmıyorum. Faul konusunda da tereddütlüyüm. Fenerbahçeli oyuncu ayağını takarak gidiyor. Herhalde dedi ki beni çok ezdiler dedi, ikinci sarıyı gösterdi. O doğru."

Bülent Yıldırım: "Bu sadece faul. Sarı kart yanlış. Ondan sonraki tepki kabul edilmez."

Bahattin Duran: "Lusamba'nın ilk sarı kartı yanlış. Protesto yanlış. Oradaki sarı kart doğru."