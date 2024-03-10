Fenerbahçe'den tepki: 'Bir hakem rezaleti izliyoruz'
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Pendikspor maçı hakemi Kadir Sağlam'a tepki gösterdi.
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Pendikspor maçının ilk yarısındaki hakem Kadir Sağlam'ın kararlarına tepki gösterdi.
"BU BİR HAKEM REZALETİ"
Maçın sık sık durdurulmasına tepki gösteren Dündar, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;
"Bir hakem rezaleti izliyoruz. Kadir Sağlam sahaya futbol oynatmak için değil, sık sık oyunu durdurmak ve Fenerbahçeli futbolculara Trabzonspor maçı öncesinde bol sarı kart göstermek için çıkmış!"
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