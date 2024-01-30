Eski hakemler değerlendirdi: Mauro Icardi'nin pozisyonu penaltı mıydı?

Yayınlanma: 30.01.2024 - 10:33

Güncelleme: 30.01.2024 - 10:33

Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde Galatasaray, tansiyonun yüksek olduğu mücadelede sahasında Gaziantep FK'yi 2-1'lik skorla geçerek kritik 3 puanı cebine koydu. beIN Trio programının hakem yorumcuları Arda Kardeşler ve ekibinin görev yaptığı Galatasaray - Gaziantep FK maçının tartışmalı pozisyonlarına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Eski hakemlerin değerlendirmeleri şu şekilde:

- Kerem'in yerde kaldığı pozisyonda Nita'nın müdahalesi var mı?

Deniz Çoban: Benim için şüphe yok devam.

Bülent Yıldırım: Nita doğru bir zamanlama yapıyor ilk müdahale topa ihlal söz konusu değil. Hakem doğru yorumlamış.

Bahattin Duran: Benim içinde şüphe yok devam kararı doğru.

"İHLAL SÖZ KONUSU DEĞİL"

- Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonda hakemin devam kararı doğru mu?

Deniz Çoban: Beyazlı futbolcu, Galatasaraylı oyuncuya kaymıyor. Topa doğru bir hamle var ama Galatasaraylı futbolcu, beyazlı oyuncunun kalçasına takılıp düşüyor. Benim fikrim bu.

Bülent Yıldırım: Rakibi süpürme değil, penaltı ihlali söz konusu değil. Hakemin açısı ise mükemmel.

Bahattin Duran: Furkan ayağını kaldırıyor ama kaydı gitti. Berkan'a gelseydi ayağını açıp o zaman ihlal olabilirdi ama şu an benim için de ihlal yok.

"SANCHEZ'İN ELİNE ÇARPIYOR"

- Ceza sahası içinde Arda'nın topa eliyle müdahalesi var mı?

Bülent Yıldırım: Arda'nın değil tam aksine rakibinin eline çarptığı gördüm ben. Burada penaltıdan söz edemeyiz.

Deniz Çoban: Kafayı vuran Davinson Sanchez'in eline çarpıyor top. Penaltı değil.

Bahattin Duran: İhlal yok, hepimiz aynı karardayız.

"BU BİR İHLAL DEĞİLDİR"

- Ceza sahası içinde Sorescu'nun topa eliyle müdahalesi var mı?

Bülent Yıldırım: Nadir görebilecek bir pozisyon. Oyuncu, ayağı ile topu kontrol etmek isterken denge kaybı yaşıyor ve denge eliyle temas ediyor. Bu bir ihlal değildir.

Deniz Çoban: Kural ve kuralın kendisi çok net. Bir oyuncu kendi vurduğu top doğal olmayan eline gelse bile bu bir ihlal değildir.

Bahattin Duran: Benim içinde net devam çünkü kendi oynadığı top.

"NET BİR PENALTI"

- Ceza sahası içinde Icardi'nin yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu?

Deniz Çoban: Bazı pozisyonlar var ki ceza sahası içinde burada biz 3 kişiyiz yine de aynı kararı veremeyebiliyoruz. Eğer faul yapılmasa burada Icardi'nin topla temas etme şansı var. Önce Ertuğrul, formadan çekiyor sonra Icardi topa uzanmak için zıplama pozisyonuna geliyor. Ertuğrul, iki eliyle Icardi'ye bastırdı ve daha çok yükseldi Ertuğrul. Benim için bu pozisyona penaltı verilmesi daha doğru olurdu.

Bülent Yıldırım: Bariz bir şekilde rakibi engelledi yükselmesine izin vermedi. Net bir penaltı.

Bahattin Duran: Elle teması topu uzaklaştırana kadar devam ettiriyor Ertuğrul. Icardi'nin omzundan eliyle güç alarak yükseğe zıplıyor. Sonuna kadar devam ettirdi pozisyonu bence de penaltı olmalıydı.