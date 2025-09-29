Eski hakemler Fenerbahçe - Antalyaspor maçını değerlendirdi: Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı kararı doğru mu?

Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u 2-0 mağlup ettiği maçın tartışmalı pozisyonları yayıncı kuruluştaki "Trio" programında masaya yatırıldı. Eski hakemler, Fenerbahçe'nin penaltı kazandığı pozisyonu değerlendirdi.

En-Nesyri'nin ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu, penaltı gerekir mi?

Bahattin Duran: "Benim gördüğüm hem kalecinin hem En-Nesyri'nin odak noktası top. Kaleci burada sol eliyle topa temas ediyor. Sonrasında top En-Nesyri'ye de temas edip bölgeden uzaklaşıyor. Kaleci topa temas etmeseydi farklı yorum yapabilirdim ama burada benim için devam kararı doğru."

Deniz Çoban: "Aynı fikirdeyim hocam."

Bülent Yıldırım: "Ben de penaltı ihlali görmedim burada. Sebebi de dediğiniz gibi iki oyuncunun da top için mücadele etmesi ve ardından gelen doğal bir çarpışma."

Fenerbahçe'nin elle oynama beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

Deniz Çoban: "Hocam ben bunun elle oynama olduğunu düşünüyorum. Açılar çok yeterli değil çünkü çok ölü bir noktada. Oyuncu top gelirken kolunu hazırlayıp vücudunu da sağa doğru yatırarak kolunu kaçırmayı denemek yerine o kolun genişliğinin avantajını kullanarak topu önüne almış. Bence burada -ceza sahasının dışında görünüyor pozisyon- bir elle oynama var. Hakemin bunu değerlendirmesi gerekirdi diye düşünüyorum. Bu top 11 metreden değil de 2 metreden geliyor olsaydı o zaman elini kaçıracak kadar vakti yok, refleks derdim."

Bahattin Duran: "Hocam bence de pozisyon ceza sahasının dışında. Top ele geldiği anda oyuncunun sağ ayağı ceza sahasının dışında. O kol sağ ayakla aynı hizada olsa bile ceza sahasının dışında. El ve kol vücuda doğal konumda ancak Deniz Çoban'ın da ifade ettiği gibi kolunu genişletmiyor, vücuduyla birlikte kolunu genişletmiş oluyor. Yani kolu, vücuduna göre yine doğal ama vücudunu genişletti. Bu pozisyon benim için bir elle oynama. Serbest vuruşla cezalandırılmalıydı."

Bülent Yıldırım: "İlave söyleyeceğim tek şey; sağ ayak ve kolun temas noktası ceza alanının dışında. Ben de toparlanacak mesafesi olduğu için kolunu genişleterek o alana yattığını düşünüyorum."

Fenerbahçe'nin penaltı kazandığı pozisyonda karar doğru mu?

Deniz Çoban: "Topla oynadıktan sonra sorumluluktan kurtulamazsınız. Bu top çok net şekilde kafayla oynama mesafesinde. Oyuncunun kafayla oynayacağı yere o ayağı soktuğunuz zaman bir defa endirekt serbest vuruş cepte, temas olmasa. O ayak rakibe temas ederse bu da direkt serbest vuruşa döner, penaltıya. Şüphe götürmez şekilde ayağın teması olduğunu da görüyorum. O yüzden penaltıda sıkıntı yok."

Bahattin Duran: "Top kafayla oynama mesafesinde. Antalyasporlu futbolcu risk almış. Buradan gördüğüm kadarıyla bu pozisyon çizginin üzerinde ya da içerisinde. Penaltı."

Bülent Yıldırım: "Hakem anında tepki verdi, temas ceza alanı içinde. Mükemmel, kutlarım. Geliştirilecek nokta; 6-7 kişinin üzerine koşmasına kayıtsız kalmış olması."