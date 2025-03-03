Fenerbahçe'nin yeni transferine övgü: 'İlk 3'e yazarım'

Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u 3-0 yendiği karşılaşmayı Volkan Demirel değerlendirdi. Demirel, sarı-lacivertlilerin yeni transferi için övgü dolu ifadeler kullandı.

Fenerbahçe'nin yeni transferine övgü: 'İlk 3'e yazarım'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 03.03.2025 - 09:18

Volkan Demirel, TV100 ekranlarında Fenerbahçe-Antalyaspor maçını değerlendirdi.

Sarı-lacivertlilerin yeni transferinden övgüyle bahseden Demirel'in açıklamaları şöyle:

"Sezon başı ne diyorduk, ne eksik diyorduk Fenerbahçe'de? Stopere Skriniar geldi. Sol tarafa da Kostic geldi. Başka değişen var mı Fenerbahçe'de?

Skriniar çok net fark yarattı. 30 seneye yakındır Fenerbahçe camiasının içindeyiz. Gördüğüm stoperler arasında ilk 3'e yazarım.

Bence çok iyi oyuncu. İlk geldiğinde herkes, 'Ağır, kalın vb.' dedi ama ritim olunca...

Yanındakilere Çağlar'a da dikkat edin. Mert Müldür 3. stoper olarak oynadı. O bile ekstra oynadı.

Yanınızda iyi oyuncu oynarsa siz de iyi oynuyorsunuz."


Etiketler: #fenerbahçe #milan skriniar #volkan demirel

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