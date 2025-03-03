Fenerbahçe'nin yeni transferine övgü: 'İlk 3'e yazarım'
Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u 3-0 yendiği karşılaşmayı Volkan Demirel değerlendirdi. Demirel, sarı-lacivertlilerin yeni transferi için övgü dolu ifadeler kullandı.
Volkan Demirel, TV100 ekranlarında Fenerbahçe-Antalyaspor maçını değerlendirdi.
Sarı-lacivertlilerin yeni transferinden övgüyle bahseden Demirel'in açıklamaları şöyle:
"Sezon başı ne diyorduk, ne eksik diyorduk Fenerbahçe'de? Stopere Skriniar geldi. Sol tarafa da Kostic geldi. Başka değişen var mı Fenerbahçe'de?
Skriniar çok net fark yarattı. 30 seneye yakındır Fenerbahçe camiasının içindeyiz. Gördüğüm stoperler arasında ilk 3'e yazarım.
Bence çok iyi oyuncu. İlk geldiğinde herkes, 'Ağır, kalın vb.' dedi ama ritim olunca...
Yanındakilere Çağlar'a da dikkat edin. Mert Müldür 3. stoper olarak oynadı. O bile ekstra oynadı.
Yanınızda iyi oyuncu oynarsa siz de iyi oynuyorsunuz."
Etiketler: #fenerbahçe #milan skriniar #volkan demirel
Spor Haberleri
- 'VAR müdahalesini doğru bulmuyorum'
- 'Hakem tarafından faul verilmeliydi'
- 'Puan farkı artık göz korkutmuyor'
- 'Okan Buruk gelecek sezon olmaz'
- Trabzonspor, Konyaspor deplasmanında!
- Yeni transfere övgü: 'İlk 3'e yazarım'
- Mert Müldür gol sevincinin nedenini açıkladı!
- İrfan Can'dan milli takım sorusuna yanıt!
- Mallorca'nın bileği 4 maçtır bükülmüyor!
- Manchester United kupaya penaltılarla veda etti!
En Çok Okunan Haberler
-
- Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığı seçim anketini paylaştı
- 'İmralı' sürecinde amaç açığa çıktı!
- Saray'dan çok konuşulacak 'Yavaş' çıkışı
- Edip Akbayram hayatını kaybetti
- Ayşe Barım'ı tahliye eden hakim hakkında flaş gelişme
- Üsküdar'da Nevzat Tarhan programı iptal edildi
- ‘O Ses Türkiye’den ayrıldı’ iddiası: İzleyici ifşa etti!
- ‘İYİ Parti’den istifa eden vekil, CHP’ye katılıyor’
- Edip Akbayram'dan kötü haber
- İddia: Bahçeli'den, Demirtaş'a telefon