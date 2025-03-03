Spor yazarları Fenerbahçe - Antalyaspor maçını değerlendirdi: 'Puan farkı artık göz korkutmuyor'
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor'u sahasında 3-0 mağlup etti ve zirve ile puan farkını 4'e düşürdü. Karşılaşmanın ardından spor yazarları, sarı-lacivertli takımın performansını ve mücadeleyi yorumladı.
"FENERBAHÇE İŞTAHLANDI"
Hilmi Türkay: "Galatasaray’ın Kasımpaşa karşısındaki beraberliği Fenerbahçe-Antalyaspor maçında tribünleri ve futbolcuları istahlandırmış olmalı ki Sarı-Lacivertliler ilk 30 dakika içinde üç farklı skor elde etti. Fenerbahçeliler adına bu perşembe UEFA’da oynanacak Rangers maçı öncesi keyifli bir karşılaşma geçti. Futbolcular bir bütün halinde kusursuza yakın mücadele etti. Bu tabloda Mourinho’nun payı büyük. Başlarda eleştirdik, kendisi zaman istedi, dediğini yaptı, takımının oyununu geliştirdi. Sarı-Lacivertliler, Galatasaray’la puan farkını 4’e indirdi. Asıl önemlisi bundan sonrası. Sarı-Kırmızılıların oyunu düşüşte. Fikstür avantajı ise Fenerbahçe’den yana. Ama futbol bu. Nelerin yaşanacağını zaman bize gösterecek." (Cumhuriyet)
"PUAN FARKI ARTIK GÖZ KORKUTMUYOR"
Banu Yelkovan: "Sarı lacivertliler, maçın başlama düdüğünden itibaren oyunun tek hakimiydi. Fenerbahçe’nin oyuna ağırlığını koymasını sağlayan tek şey rakibine kıyasla çok daha üstün bir kadroya sahip olması değildi. Taca giden topun bile peşinden sprint atan, rakibine nefes aldırmayan, Galatasaray’ın puan kaybıyla motivasyonu artmış ve kazanma isteği elle tutulur, gözle görülür bir takım vardı sahada. Fiziksel olarak iyi durumda sayılabilecek Antalyaspor dahi sarı lacivertlilerin bu temposuna ayak uyduramadı.
Fenerbahçe’nin yükselişi sadece tabelada değil, oyunun her anında hissediliyor. Hücumdaki çeşitlilik, savunmada disiplin, orta sahada bitmek bilmeyen enerji, her geçen gün daha da oturan bir sistem ve bu ritme uyum sağlamış tribünler. Liderle aradaki puan farkı artık kesinlikle göz korkutmuyor." (Hürriyet)
"BİZE İTALYAN USULÜ OLARAK YANSIYOR"
Gürcan Bilgiç: "Fenerbahçe, rakibinin kendi kaosunu yaşadığı bir günde, rüzgarı arkasına almış camiasına ikinci yarıda da baskı ile daha gollü bir galibiyet verebilirlerdi aslında. Ama Mourinho artık dengeyi, perşembe günü başka maç olduğunu, beş gollü galibiyete de üç puan verildiğini herkese telkin ediyor, en gözü kara Fenerbahçeli'yi bile "mantık" çizgisine taşıyor.
"Kazanma kültürü" dediği de bu zaten... Bize "İtalyan usulü" olarak yansıyor." (Sabah)
"FENERBAHÇE'NİN LİDERİ SKRİNİAR"
Ömer Üründül: "Fenerbahçe'de yeni bir düzen oturmuş durumda. Takım genelde kontrol futbolunu elden bırakmıyor, dengeli oynuyor. Önde baskı oradaki oyuncuların yapısı itibarıyla yeterli değil. Ofansif açıdan da bölüm bölüm etkili oluyorlar. F.Bahçe'nin önemli kadrosuna rağmen hissedilen en büyük eksik, lider oyuncuydu. O da devre arasında bulundu: Skriniar." (Sabah)
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