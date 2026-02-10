Eski hakemler Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçını değerlendirdi: Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda karar doğru mu?

Eski hakemler, Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup ettiği mücadeledeki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.

11' Talisca'nın penaltı beklediği pozisyonda karar doğru mu?

Bülent Yıldırım: Devam kararının yerinde olduğu fikrindeyim.

Deniz Çoban: Yavaş görüntüde izlediğiniz zaman penaltıya daha yakın duruyor ama bazı pozisyonları normal akışında izlemek daha sağlıklı. Talisca'nın teması hissederek abartılı şekilde kendisini yere attığını düşünüyorum. Bir müdahale var ama o müdahaleyi abartarak süslüyor Talisca. Ben de devamı daha uygun görüyorum.

Bahattin Duran: Hakemin devam kararına saygı duyuyorum.

13' Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda karar doğru mu?

Bülent Yıldırım: Bu pozisyon bende penaltı çağrışımı yapmadı. Kesinlikle devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Daha da düşünemeyeceğim konu bu kadar muğlak konuda VAR'ın müdahalesini kabul etme şansım yok. Özet penaltı yok.

Deniz Çoban: Monitörün başında 7 saniye kaldı. 7 saniyede bu kadar kritik bir pozisyonun kararını vermek mümkün değil. VAR müdahalesi kesinlikle yanlış çünkü tartışılan bir karar.

Bahattin Duran: VAR'ın karışması yanlış, hakemin kararı da yanlış.

30' Asensio'nun serbest vuruştan attığı ve geçerli sayılmayan golünde karar doğru mu?

Bülent Yıldırım: Burada oyuncunun hızlı serbest vuruş kullanma şansı yok. Burada hakem vuracak oyuncuya der ki düdüğümü bekleyin. Tam düdüğü gösterirken Asensio vurdu. Hakem sarı kart göstermiyor, biz de saygı duyuyoruz.

Deniz Çoban: Ben burada sarı kart göstermemesini daha doğru buluyorum. Tam oyuncu vurma hazırlığı yaparken hakem düdüğünü gösteriyor. Vuruşun tekrar edilmesi ve kart gösterilmemesi bana göre doğru.

Bahattin Duran: Karta gerek yok, bu atışın tekrar edilmesi çok doğru. Böyle bir gol sayılmaz.

57' Gençlerbirliği'nin penaltı beklediği pozisyonda karar doğru mu?

Bülent Yıldırım: Penaltı almaya çalışmış, penaltı söz konusu değil. Devam kararı doğru.

Deniz Çoban: Devam kararı doğru.

Bahattin Duran: Devam kararı doğru, oyuncu kendisni kolay yere bırakmış.

71' Oosterwolde'ye ikinci sarı kart gerekir miydi?

Deniz Çoban: Oosterwolde topa vurmayı başarıyor. Bu kontrolsüz bir ayak değil. Topa Gençlerbirliği futbolcusu vursa ve Oosterwolde kırmızılıya vursa o zaman tartışmasız sarı kart derim.

Bülent Yıldırım: Sarı kart düşünmem. Hakem de topa müdahaleyi görmüş. Hakemle aynı fikirdeyim.

Bahattin Duran: Ben de hakemle aynı fikirdeyim.

79' Yiğit Efe Demir'in gördüğü sarı kartta karar doğru mu?

Bülent Yıldırım: Hakem kırmızı verse kimse bir şey diyemez ancak ben ekrandan analizini yaptığımda sarı kartın yeterli olduğunu düşünüyorum.

Deniz Çoban: Hareket çok sınırda, kırmızı karta hiç itiraz etmezdim. Kırmızı daha yakın.

Bahattin Duran: Ben sahada bunun kırmızı kart olduğunu düşünüyorum.