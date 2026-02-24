Eski hakemler Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını değerlendirdi: Fenerbahçe'nin attığı golde ofsayt var mı?

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

Tartışmalı pozisyonları eski hakemler Bülent Yıldırım, Bahattin Duran ve Deniz Çoban tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.

Fenerbahçe'nin Nene ile penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Kasımpaşalı ve Fenerbahçeli oyuncu kale çizgisine doğru yöneliyor. Kasımpaşalı oyuncu ayağını açmıyor, normal akışta çok hafif hamlesi ve müdahalesi var. Bu benim fikrime göre penaltı değil. Yoruma açık bir pozisyon.

Deniz Çoban: Sağ elinin çok gereksiz ve amaçsızca Nene'nin yüzüne gittiğini düşünüyorum. Yanağından bir hamlesi var. Hakem takdirindedir. Penaltı verilmesinin doğru olacağını düşünüyorum.

Bülent Yıldırım: Zeminde değil yukarıda. İki ayak arasında temas oluşuyor ancak zeminde olsa denge ayağıyla çelme yapsa penaltı düşünürüm. Devam kararı doğru.

Fenerbahçe'de Asensio'nun 90+5'te attığı golde ihlal var mı? Gol kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Asensio topa vurduğu anda Mert Müldür pozisyon olarak ofsaytta. Kesinlikle Mert'in bir müdahalesi yok. Top defans oyuncusuna çarparak kaleye giriyor. Kaleciye bir etkisi yok.

Deniz Çoban: Katılıyorum.

Bülent Yıldırım: Net bir gol.