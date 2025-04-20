Görevliler müdahale etti... Kayserispor maçı sonrası Fenerbahçe tribünleri karıştı!

Yayınlanma: 20.04.2025 - 21:39

Güncelleme: 20.04.2025 - 21:39

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Kayserispor ile 3-3 berabere kalarak şampiyonluk mücadelesinde ağır bir yara aldı.

Ülker Stadyumu'nda, yaşanan puan kaybının ardından tribünlerin hedefinde ise yönetim vardı.

Sarı lacivertli taraftarlar "Yönetim istifa" tezahüratlarıyla tepki gösterirken, bu sırada statta yüksek sesle müzik açılınca ortalık karıştı.

NTV Spor'da yer alan habere göre; bazı taraftarlar müzik yayınının yapıldığı kabine giderek küfürlü sözler sarf etti ve kabinin camını yumrukladı.

Bu sırada devreye güvenlik görevlileri girdi ve taraftarları uzaklaştırdı.