Eski hakemler Fenerbahçe - Samsunspor maçını değerlendirdi: 'Maçı zorlaştırmak için her şeyi yaptı'
Eski hakemler, Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Reeder Samsunspor ile 0-0 berabere kaldığı maçı değerlendirdi.
Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, Reeder Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Trio ekibi Bahattin Duran, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban tartışmalı pozisyonları beIN SPORTS'ta değerlendirdi.
3' Marius'un gördüğü sarı kartta karar doğru mu?
- Bahattin Duran: Hakem tutuk başladı. Marius arkada kaldı. Orada en fazla dikkatsiz faul olur. Kart kesinlikle yanlış karar.
- Deniz Çoban: Hakem, maçın başında ilk 3 dakikada hatalar yaptı. 40 saniye üst üste yanlış kararlar verdi. Marius'un gördüğü sarı kart hatalı. Bu kadar hata yapma şansınız yok. Atmosferin yükseldiği maçlarda bunu yaparsanız maçı kaybedersiniz.
- Bülent Yıldırım: Katılıyorum, altına imzamı atıyorum.
12' Celil Yüksel'in gördüğü sarı kart.
- Bülent Yıldırım: Faul tamam, kart gereksiz.
- Bahattin Duran: Fred'in arkadan Celil'e faulü var. Faul kararı doğru. Kart olmamalıydı.
- Deniz Çoban: Sarı kart gereksiz.
Marius ve Fred arasında yaşanan pozisyon
- Bahattin Duran: Fred topa sahip. Marius ayağını sallıyor. Burada kart görmeliydi. Marius ilk kartı burada görmeliydi.
- Deniz Çoban: Burada Marius faul yapıyor. Sarı kart olmalıydı. Hakem maçı zorlaştırmak için elinden geleni yaptı.
- Bülent Yıldırım: Yorumlarınıza katılıyorum ancak bence sarı kart olmaz.
Djiku'nun Holse'ye yaptığı faul
- Bahattin Duran: Fenerbahçeli oyuncu sol eliyle kuvvetli itiyor. Faul ve sarı kart olmalıydı.
- Deniz Çoban: Faul ve Djiku sarı kart görmeliydi.
- Bülent Yıldırım: Ben de katılıyorum.
Samsunspor'un Holse ile penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?
- Bahattin Duran: Benim için devam kararı doğru. Amrabat'ın temasında ihlal olmadığını düşünüyorum.
- Deniz Çoban: Devam kararı doğru. Cihan Aydın'ın 25. dakikada ilk doğru kararını verdi.
- Bülent Yıldırım: Katılıyorum.
Kingsley - Fred arasında yaşanan pozisyonda devam kararı doğru mu?
- Bahattin Duran: Faul kararı verilip, Kingsley sarı kart görmeliydi.
- Deniz Çoban: Net sarı kart.
- Bülent Yıldırım: Evet, sarı kart.
49' Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?
- Bülent Yıldırım: Bu haliyle devam kararı doğru.
- Bahattin Duran: Aynı fikirdeyim. Bu hareket her zaman risklidir. Zeki'nin sağ dirseği açık ama sol dirseği kapalı. O top sağ dirseğine gelseydi farklı düşünürdüm ama sol kolu tamamen yapışık.
- Deniz Çoban: Bu doğal bir pozisyon değil. Bir genişlemeden söz edemeyiz. Oyuncunun dirseği dışarıda gibi gözükse de top çarptıktan sonra öyle oluyor. Top temas ettiği anda kol vücuduna yapışık. Topun hızıyla kolu açıldı. Devam kararı doğru.
57' Taç çizgisi kenarında Yunus Emre'nin Dzeko'ya yaptığı faulde sarı kart çıkmalı mıydı?
- Bülent Yıldırım: Hiç tartışmaya gerek yok. İki koluyla tutuyor. Sportmenliğe aykırı. Sarı kart olmalıydı.
- Bahattin Duran: Net sarı kart.
- Deniz Çoban: Cihan Aydın'ın en kötü 3 maçından biri. Sarı kart olmalıydı.
75' Marius'un gördüğü ikinci sarı kart kararı doğru mu?
- Bülent Yıldırım: Yeni jenerasyon iletişimin hiç farkında değil. Canı yanan Marius. Seninle konuşmaya çalışıyor, kaçıyorsun. Karar teknik olarak doğru.
- Bahattin Duran: Marius'un bu hareketi zaten sarı kart. Ama öncesinde Skriniar net bir faul yaptı. Hakem atladı.
- Deniz Çoban: Açık bir faul var. Oyuncunun dudağı açılmış. Siz faulu çalmıyorsunuz. Oyuncu sizinle iletişim kurmaya çalışıyor. Cihan Aydın'ın yönetimsel kabahati var. Oyuncu ile iletişim kurmak yerine sırtınızı çeviriyorsunuz. Hakemlerde iletişim yok.
CİHAN AYDIN'IN KARNESİ
- Deniz Çoban: "5 tane sarı kartı atladı, 2 tane sarı kartı yanlış verdi. 7 disiplin hatası. Marius ikinci sarı olabilir demişiz Bahattin Hocayla. Sınıfta kaldı."
- Bülent Yıldırım: "Bu maçı baştan sona analiz etmeli."
- Bahattin Duran: "Seyrettiğim en kötü Cihan Aydın performanslarından biri."
CİHAN AYDIN YORUMLARI
- Bülent Yıldırım: "Maç çok kolay olmasına rağmen hakemin isabet oranı sıfıra yakın. İnanılmazdı."
- Deniz Çoban: "Maçı zorlaştırmak için her şeyi yaptı hakem. Karar standartı çok kötüydü."
- Bahattin Duran: "Faul karar isabet oranı yüksektir Cihan Aydın'ın, yarı yarıyanın altında kaldı."
Etiketler: #fenerbahçe #samsunspor #hakem
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