Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı sonrası paylaşım!

Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında oynanan ve 0-0 berabere biten Fenerbahçe-Samsunspor maçının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı sonrası paylaşım!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 16.03.2025 - 23:37

Galatasaray, Fenerbahçe'nin Samsunspor ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından bir paylaşımda bulundu.

"HEDEF 25"

Galatasaray'ın paylaşımında, "İyi geceler Galatasaray ailesi!" denildi. Sarı-kırmızılılar, bu paylaşımına, "Hedef 25 ve Konsantrasyon" açıklamalarını da ekledi.

Galatasaray'ın bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.


Etiketler: #galatasaray #fenerbahçe #samsunspor

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