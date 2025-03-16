Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı sonrası paylaşım!
Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında oynanan ve 0-0 berabere biten Fenerbahçe-Samsunspor maçının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Galatasaray, Fenerbahçe'nin Samsunspor ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından bir paylaşımda bulundu.
"HEDEF 25"
Galatasaray'ın paylaşımında, "İyi geceler Galatasaray ailesi!" denildi. Sarı-kırmızılılar, bu paylaşımına, "Hedef 25 ve Konsantrasyon" açıklamalarını da ekledi.
Galatasaray'ın bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
?? İyi geceler #Galatasaray ailesi! ??#Hedef25 #KONSANTRASYON pic.twitter.com/OtXO58KyQQ— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 16, 2025
Etiketler: #galatasaray #fenerbahçe #samsunspor
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